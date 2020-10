23.10.2020

Frau in Donauwörth bedroht Schüler und zückt Messer

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Lokal im Gewerbegebiet an der Südspange bei Riedlingen.

In Donauwörth ist eine Frau ausgerastet. Opfer war ein Schüler.

Eine Frau ist am frühen Donnerstagabend aus unbekannten Gründen vor dem Einkaufszentrum „Donaumeile“ in Donauwörth ausgerastet. Die 36-Jährige beleidigte laut Polizei um 17.15 Uhr in der Dillinger Straße zunächst einen 17-Jährigen auf das Übelste. Anschließend zog sie ein Messer, griff aber niemanden damit an.

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall. Angezeigt wurde dieser aber erst später. Die Donauwörther Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der Bedrohung. (dz)

