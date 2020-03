11:01 Uhr

Frau klaut Parfüms im Drogeriemarkt im Wert von fast 600 Euro

Parfümflaschen im Wert von mehreren hundert Euro hat eine Frau in einer Drogerie in Donauwörth geklaut. Bisher ist sie noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Wie nun bekannt wurde hat eine bisher noch unbekannte Frau bereits am Mittwoch, 11. März, zehn Parfüms in einem Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums in der Dillinger Straße gestohlen. Die geklaute Ware hatte einen Wert von 600 Euro. Die 40- bis 50-Jährige hatte die originalverpackten Flacons eingesteckt und den Laden ungehindert verlassen.

Von dem Diebstahl erfuhr die PI Donauwörth erst am Montag. Ermittlungsbeamte werten momentan die Videoaufzeichnungen des Drogeriemarktes aus. Es wurde abermals ein Verfahren wegen Ladendiebstahls nicht geringwertiger Sachen eingeleitet. Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0906 706670. (pz)

