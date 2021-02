vor 21 Min.

Frau missbraucht Gastfreundschaft eines Paars in Donauwörth

Die Polizei in Donauwörth ermittelt gegen eine Frau, die offenbar die Gastfreundschaft eines Paars böse ausgenutzt hat.

Eine Frau hat in Donauwörth um eine Übernachtungsmöglichkeit gebeten. Sie nutzte die Gastfreundschaft eines Paars böse aus.

Die Gastfreundschaft eines Paars in Donauwörth hat eine Frau offenbar böse ausgenutzt. Die Polizei spricht in ihrem Pressebericht von einem „dreisten Diebstahl“. Gegen 0.45 Uhr klingelte an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Mühlweg eine Frau aus dem Raum Ulm bei einem Paar und bat um eine Schlafgelegenheit. Diese wurde ihr gewährt.

Als die beiden hilfsbereiten Wohnungsinhaber gegen 4 Uhr wach wurden und zur Frühschicht gehen wollten, stellten sie fest, dass die Frau in der Zwischenzeit verschwunden war. Ein Tablet und zwei komplette Schlüsselbunde waren ebenfalls weg. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei leitete gegen die Frau, die inzwischen namentlich ermittelt ist, ein Strafverfahren ein. (dz)

