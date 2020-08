13:32 Uhr

Frau schlägt hinterrücks auf Fußgängerin ein

Eine 54-Jährige läuft auf einem Gehweg und wird plötzlich angegriffen. Die Angreiferin ist ihr völlig unbekannt.

In der Dillinger Straße in Donauwörth ist es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr erneut zu einem körperlichen Übergriff auf eine unbeteiligte Person gekommen. Dies wurde der Polizei erst im Nachgang angezeigt. Zuvor war eine 54-Jährige aus der Großen Kreisstadt auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als sie plötzlich und hinterrücks von einer ihr völlig unbekannten Frau am Genick gepackt und weggeschubst wurde. Die Angreiferin versetzte ihrem Opfer dann noch eine Ohrfeige und lief weiter in Richtung Donaumeile, heißt es von den Beamten.

Die unter Schock stehende Geschädigte wollte zunächst nichts unternehmen, wurde dann allerdings von einem Zeugen, der den Vorfall mitbekommen hatte, angesprochen. Dieser hatte ein Bild der Täterin geschossen. Im Rahmen einer Strafanzeige konnten Beamte der Donauwörther Inspektion die Frau eindeutig identifizieren. Es handelt sich um eine 39-jährige Nördlingerin, gegen die nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt wird. Eventuelle weitere Opfer oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (dz)

