11:40 Uhr

Frau und drei Kinder sterben bei Unfall auf B2

Eine Familie aus dem Stadtgebiet Rain ist in Mittelfranken verunglückt. Vater weiter in kritischem Zustand.

Von Wolfgang Widemann

Durch einen fürchterlichen Unfall auf der B2 im Landkreis Roth sind vier Mitglieder einer Familie aus dem Lechgebiet ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Der Vater, 35, befindet sich weiter in einem kritischen Zustand. Das Unglück passierte am Sonntagabend auf dem Abschnitt zwischen Wernsbach und Roth.

Landkreis Roth: Kleinbus gerät auf Gegenfahrbahn

Nach Erkenntnissen der Polizei war die Familie aus einem Stadtteil von Rain auf der Bundesstraße in südlicher Richtung unterwegs. Bei Wernsbach (Gemeinde Georgensgmünd) kam ein Kleinbus entgegen, den ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen steuerte. Der VW-Transporter geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den Renault der Familie.

Der Aufprall war verheerend. Die Mutter, 35, war sofort tot. In der Nacht auf Montag starben in einer Klinik das neun Jahre alte Mädchen und der zwölf Jahre alte Bub. Als "äußerst kritisch" bezeichnete die Polizei zunächst den Zustand des vierjährigen Mädchens und des Vaters, 35. Am Dienstag dann die traurige Nachricht: Auch das Mädchen starb am Nachmittag im Krankenhaus. Der Zustand des Vaters habe sich zwar stabilisiert, "muss jedoch weiterhin als kritisch eingestuft werden".

Der mutmaßliche Verursacher und seine Beifahrerin, 17, erlitten schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Die B2 war am Sonntagabend über Stunden hinweg gesperrt und glich einem Trümmerfeld. Neben Polizei, Feuerwehren und THW waren auch mehrere Notärzte, zehn Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber vor Ort.

Angehörige und Schule informiert

Die Polizeiinspektion Rain hatte die traurige Pflicht, die Angehörigen und die Schulen, welche die beiden gestorbenen Kinder besuchten, zu verständigen.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an. Der 19-Jährige sei noch nicht vernehmungsfähig, so das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Gutachter wurde damit beauftragt, das Unfallgeschehen zu rekonstruieren.

Themen folgen