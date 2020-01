07.01.2020

Frauenliste nominiert ihre Kandidatinnen

Die Liste aus dem Landkreis will im März mehr Sitze im Kreistag erringen. Ein genaues Programm steht noch nicht fest, die grundsätzlichen Themen aber schon

Von Bernd Schied

Die Donau-Rieser Frauenliste will auch im nächsten Kreistag eigene Akzente setzen. In welcher politischen Konstellation sie sich positionieren wird, ist noch offen. Derzeit bildet sie eine Fraktionsgemeinschaft mit der ÖDP und den Freien Wählern. Dies dürfte jedoch nach derzeitigem Stand künftig nicht mehr der Fall sein. Zwischen den Freien Wählern und der PWG bahnt sich nach derzeitigen Erkenntnissen eine gemeinsame Fraktion an.

Auf die Frage, mit wem sich die Frauenliste in der kommenden Wahlperiode zusammentun werde, sei es noch zu früh, sagte die langjährige Frontfrau Regina Thum-Ziegler am Wochenende im Bürgerhaus des Nördlinger Stadtteils Holheim, wo bei einer Mitgliederversammlung die Kreistagskandidatinnen nominiert wurden.

Thum-Ziegler selbst wird nicht mehr dabei sein. „18 Jahre im Kreistag sind genug. Jetzt sollen Jüngere ran“, begründete die Wemdingerin ihren Rückzug. Sie wolle sich künftig anderen Aufgaben widmen und die Kommunalpolitik hintanstellen. Bis 2014 war die Psychologin und Familientherapeutin auch Mitglied im Stadtrat Wemding.

Die Liste mit den 60 Bewerberinnen aus allen Teilen des Landkreises wurde nach einigen Änderungen bei einer Enthaltung angenommen. Ziel ist es, bei der Kreistagswahl mehr als die bisherigen zwei Sitze zu ergattern. Thum-Ziegler und ihre Mitstreiterinnen sind zuversichtlich, dies auch zu schaffen.

Spitzenkandidatin ist diesmal die amtierende Kreisrätin Barbara Geppert (Ederheim) gefolgt von Carina Roßkopf und Yvonne Hauber, die beide aus Wemding kommen. Auf Platz vier steht Renate van Olfen aus Maihingen vor Manuela Hofmann-Scherrers und Heidemarie Wüst-Thum. Jüngste Kandidatin ist die 26-jährige Katharina Traber aus Nördlingen.

Die Frauen legten an diesem Nachmittag noch kein ausformuliertes Programm für die Kommunalwahlen am 15. März vor. Naturgemäß würden frauenpolitische Themen im Vordergrund stehen, betonte Regina Thum-Ziegler. Ganz oben auf der Agenda stehe zudem das Thema „Parität“, wozu gehöre, dass politische Gremien zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt werden müssen.

Hinzu komme die Forderung nach mehr Transparenz bei den politischen Entscheidungen in den Kreisgremien, möglichst unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. „Wir dürfen die Bevölkerung nicht immer vor vollendete Tatsachen stellen“, so Thum-Ziegler.

Bedeutung für die Frauen habe darüber hinaus das Thema Nachhaltigkeit, das sich inzwischen auch Landrat Stefan Rößle und die CSU auf die Fahnen geschrieben hätten. Die Frauenliste werde genau darauf achten, ob es sich dabei nur um Symbolpolitik handeln werde oder im Landkreis tatsächlich konkrete und nachprüfbare Schritte unternommen würden.

Für die Kreistagsarbeit in der neuen Amtszeit wünschten sich die Frauen einen fraktionsübergreifenden respektvollen Umgang im Kreistag und den Ausschüssen untereinander, auch wenn es unterschiedliche Ansichten zu Sachthemen gebe. Einen gewissen Nachholbedarf bei Frauenthemen sehen sie Kommunalpolitikerinnen beim amtierenden Landrat Stefan Rößle. Bisher habe sich dieser dabei noch nicht sehr hervorgetan. „Aber vielleicht bekommen wir einen neuen Landrat, der dies anders sieht“, betonte Regina Thum-Ziegler vor dem Hintergrund der bisherigen drei Herausforderer des Landkreis- chefs. Sie gehe davon aus, dass Rößle in eine Stichwahl müsse.

