07.03.2020

Frauentag: Begegnung, Dialog, Hilfe

Im Landratsamt ging es um Gleichberechtigung. Dazu war ein umfangreiches Programm geboten

Von Barbara Würmseher

Wir leben im 21. Jahrhundert. Angela Merkel steht seit Jahren als Kanzlerin der Bundesrepublik ganz oben an der Spitze der Macht. Ursula von der Leyen ist Präsidentin der Europäischen Kommission. Und auch sonst machen Frauen von sich reden in Politik, Wirtschaft und anderen Lebensbereichen. Brauchen wir also noch einen Internationalen Frauentag? Immerhin wurde der vor 109 Jahren erfunden, als die Emanzipation noch in den Kinderschuhen steckte. Als Frauen in Deutschland noch nicht einmal das Wahlrecht hatten.

„Wir brauchen ihn, denn es gibt nach wie vor Vorurteile und Vorbehalte gegen Frauen“, ist Gabriele Theiler, die Bildungskoordinatorin im Landratsamt Donau-Ries überzeugt. Sie hat zusammen mit der Migrationsbeauftragten Ulrike Zitzlsperger und einem Team aus haupt- und ehrenamtlichen Helfern für den gestrigen Freitag einen Frauentag mit umfangreichem Programm organisiert. „Gleichberechtigung schafft stabilere, erfolgreichere und glücklichere Gesellschaften“, hat sich Gabriele Theiler informiert. „Die Hälfte der Einwohner in unserem Landkreis Donau-Ries sind Frauen. Eine Politik, die das nicht berücksichtigt, ist unsozial.“

Applaus brandet auf im Landratsamt, als sie mit Worten wie diesen die Bedeutung des Aktionstages erklärt. Erst recht wird zustimmend geklatscht, als sie anprangert, dass weltweit Gewalt gegen Frauen nicht nur passiert, sondern auch gesellschaftlich anerkannt ist. „Über ein Viertel der Weltbevölkerung findet es durchaus gerechtfertigt, wenn Männer Frauen schlagen“, sagt Gabriele Theiler entsetzt.

Rund 200 Besucherinnen und eine Handvoll Männer sind gekommen, um sich unter dem Motto „Wir für uns – Frauen für Frauen“ zu informieren. Und das können sie auf ganz vielfältige Weise. Im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes ist ein Info-Rundgang aufgebaut, in dem sich Initiativen, Vereine, Behörden und Beratungsstellen vorstellen. Auch die Landkreis-Feuerwehr hat dort einen Stand. Zwei Feuerwehrfrauen aus Rain können mit Zahlen aufwarten: Von 7136 Feuerwehrleuten im Donau-Ries sind 536 Frauen (7,5 Prozent).

Gleichberechtigung hat in unserer Zeit auch viel mit Integration zu tun. Dementsprechend sind auch zahlreiche Akteurinnen und Besucherinnen mit Migrationshintergrund da. Unter anderem laden sie zum Büfett mit orientalischem Schwerpunkt ein. Sie zeigen aber auch, wie man Kopftücher bindet. Ein Malprojekt „Zusammen stark und bunt“ bringt Kreative an einem Tisch zusammen, darüber hinaus gibt es ein Flüchtlingsprojekt der Realschule Wemding, Tipps von der Steuerberaterin und vieles mehr.

Während Petra Quaiser Frauengeschichten erzählt, beteiligen sich nur eine Tür weiter Teilnehmerinnen rege an der Diskussionsrunde „Frauen. Macht. Politik.“. Moderatorin Eva Münsinger befragt Claudia Marb (Bürgermeisterkandidatin in Rain), Maria Mittl (Röglinger Bürgermeisterin), Feministin Regia Thum-Ziegler, Kreisrätin und Ex-Bundestagsabgeordnete Gabriele Fograscher und Stefanie Lohhaus vom Berliner Helene-Weber-Kolleg zu ihren Erfahrungen.

Die Quintessenz: Noch immer ist unsere Gesellschaft weit weg von Gleichberechtigung. Das beginnt mit abfälliger Gesprächskultur, in der Frauen als „Mädle“ bezeichnet werden und geht bis zu deren Ausschluss aus wichtigen Positionen. Die Frauen diskutieren über die Quotenfrage genauso wie über Parität und über Politik mit Herz.

Zu spüren sind Solidarität und etwas Kämpferisches, das die Frauen an diesem Tag miteinander verbindet. Zu spüren ist aber auch, dass es wohl noch lange notwendig sein wird, den Internationalen Frauentag zu nutzen, um auf weltweite Diskriminierung, aber auch auf Diskriminierung direkt vor der Haustüre aufmerksam zu machen.

