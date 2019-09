vor 22 Min.

Freibad ein letztes Mal geöffnet

Das Freibad hat am kommenden Wochenende noch einmal geöffnet – allerdings nicht für den normalen Badebetrieb. In der kommenden Saison bleiben die Pforten wegen des Umbaus geschlossen.

Samstag und Sonntag werden zwei besondere Ereignisse auf dem Schellenberg stattfinden

Das Donauwörther Freibad am Schellenberg ist mit dem Ende der Sommersaison für den Badebetrieb jetzt geschlossen, doch am kommenden Samstag, 21. September, öffnet es von 10 bis 18 Uhr nochmals seine Pforten für einen ganz ungewöhnlichen Badetag: Unter dem Motto „Hunds-Tag“ im Freibad gehört das Nichtschwimmerbecken dann nämlich komplett den Vierbeinern.

In ungechlortem Wasser können die Hunde dort ihre Runden drehen. Ein interessantes Rahmenprogramm mit Vorführungen der Wasserrettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes Augsburg sowie Infoständen rund ums Thema Hund rundet den Tag ab.

Für Vierbeiner wird ein Eintritt von vier Euro fällig, Zweibeiner erhalten freien Eintritt. Das Freibad-Bistro wartet mit Leckereien für Zwei- und Vierbeiner. Die Teilnahmebedingungen (zum Beispiel aktueller Impfschutz und Haftpflichtversicherungsschutz) und weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt Donauwörth zu finden, im Bereich „Städtische Betriebe“ auf der Webseite www.donauwoerth.de/rathaus

am Sonntag: Tags darauf gehört das Bad dann wieder allen Freunden des Modellbaus. Am Sonntag, 22. September, findet wieder die traditionelle Modellbootausstellung im Donauwörther Freibad statt. Im Schwimmerbecken können Besucherinnen und Besucher die Modelle der Modellbootfreunde bewundern und vielleicht sogar selbst steuern. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.

Ein Bäderbetrieb findet an beiden Tagen nicht statt, die Badesaison im Freibad am Schellenberg ist vergangenes Wochenende zu Ende gegangen. (dz)

Themen folgen