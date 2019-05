16:42 Uhr

Freibad muss am Sonntag und Montag geschlossen bleiben

Schlechte Nachricht für die Wasserratten im Raum Donauwörth: Das Freibad auf dem Schellenberg muss am Sonntag und am Montag geschlossen bleiben. Dies teilt die Stadt mit. Grund für die Zwangspause eine Woche nach dem Saisonstart ist eine technische Störung im Bereich der Umwälzpumpen. Am Samstag könne der Betrieb noch aufrecht erhalten werden, dann sei aber Schluss, weil das Wasser nicht mehr ordnungsgemäß gereinigt werden könne.

Die Verantwortlichen des Freibads hoffen, dass der Schaden am Montag behoben werden kann. "Wir sind dran, das schnellstmöglich zu beheben", so ein Vertreter der Kommune. (wwi)