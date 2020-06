12:27 Uhr

Freibad nach drei Tagen Betrieb wieder geschlossen

Plus Erst am Freitag hatte das Freibad in Monheim geöffnet. Montag war es wegen Unwetters geschlossen. Was das jetzt für Badegäste bedeutet.

Besucher des erst am vorigen Freitag eröffneten Freibads in Monheim standen am Montag vor verschlossener Tür. „Wegen Unwetter Freibad geschlossen“, stand auf einem Zettel, der dort angebracht war. Dies weckte ungute Erinnerungen an Starkregen-Ereignisse, bei denen sich in den vergangenen Jahren von Feldern mehrmals schmutzige Wassermassen über das Freibad-Gelände ins Becken ergossen – und die Freizeiteinrichtung jeweils für einige Zeit lahmlegten.

Kurzes, aber heftiges Gewitter

Auch am Samstag tobte ein kurzes, aber heftiges Gewitter über der Jurastadt und die Windböen knickten einige Bäume. Das Freibad sei glücklicherweise von größeren Schäden verschont geblieben, erklärt Bürgermeister Günther Pfefferer auf Anfrage unserer Zeitung. Jedoch habe es in der Nacht auf Montag und am Montagmorgen erneut geregnet. Deshalb hätten die Verantwortlichen in der Früh entschieden, das Bad an diesem Tag nicht zu öffen. Es sei zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar gewesen, dass es am Nachmittag doch noch schönes Wetter herrscht.

Damit Badegäste bei unsicherer Wetterlage in Zukunft nicht umsonst anreisen – abgesehen von Monheim hat im Raum Donauwörth kein anderes klassisches Freibad geöffnet – will die Kommune jetzt eine Service-Nummer mit Bandansage schalten. Auf der Internetseite der Stadt (www.monheim-bayern.de) können Interessierte ebenfalls erfahren, ob das Freibad offen ist. (wwi)

