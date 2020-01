18:30 Uhr

Freie wollen stärkste Stadtratsfraktion werden

Die Freien Wähler in Donauwörth streben mit der PWG und den BfD ein Bündnis an. Das sind die Kandidaten für die Wahl im März.

Die Mitglieder der FW Donauwörth, die Kandidaten sowie Freunde und Unterstützer haben sich im Gasthaus zum Deutschmeister in der Parkstadt getroffen, um die Liste der Freien Wähler für die Stadtratswahl zu nominieren. In seiner Begrüßungsrede ging Oberbürgermeisterkandidat Michael Bosse auf die im Dezember beendete Stadtteilrunde ein, welche mit sehr positiven Rückmeldungen aus allen Stadtteilen abgeschlossen worden sei.

Gerade diese positiven Rückmeldungen sehe er jetzt als Aufgabe und Verpflichtung, zusammen mit den Kandidaten im Wahlkampf bis zum 15. März alles zu geben und mit einer starken Fraktion in den Stadtrat einzuziehen.

Einstimmig nominiert

Nach der Vorstellung der Kandidaten wurde die Liste einstimmig für die Stadtratswahl nominiert. 30 Kandidaten aus allen Stadtteilen und Gruppen der Bevölkerung stellen sich für die Herausforderungen zur Verfügung. Auch die Frauenquote mit über 40 Prozent und die breite Streuung über alle Berufsgruppen geben Anlass zur Hoffnung auf eine starke Fraktion nach der Wahl. Die angestrebte Fraktionsgemeinschaft mit der PWG und der BfD mit dem Ziel, die stärkste Fraktion zu stellen, sei somit durchaus erreichbar.

Nach der Wahl übergab Michael Bosse das Wort an den Landratskandidaten der Freien Wähler, Florian Riehl. Er stellte die Wichtigkeit einer starken Präsenz im Kreistag heraus, da dort viele wichtige Entscheidungen für unsere Region getroffen werden. Als Landratskandidat und amtierender Kreisrat nimmt der Rainer den Platz eins auf der Kreistagsliste ein, auf Platz zwei steht Michael Bosse, da es in seinen Augen unverzichtbar ist, dass der neue Oberbürgermeister auf jeden Fall im Kreistag vertreten sein muss. Nach der Teilnahme an vielen Aufstellungsversammlungen hielt Riehl fest, dass die Nominierungsversammlung in Donauwörth, mit Abstand die größte war.

Die Stadtratsliste 1. Michael Bosse, 2. Thomas Schröttle, 3. Walter Surek, 4. Thomas Bieber, 5. Nicole Wermuth, 6. Gerd Nutzinger, 7. Wolfgang Thren, 8. Nadine Sommer, 9. Jakob Burgmair, 10. Nicole Ruf, 11. Winfried Sprater, 12. Ann-Sophie Gaisberg, 13. Thomas Häckl, 14. Petra Heinle, 15. Susann Thren, 16. Sybille Wegener, 17. Andreas Hofer, 18. Kornelia Bosse, 19. Pia Meiershofer, 20. Manuel Straulino, 21. Anton Scheller, 22. Gabriele Somann, 23. Sascha Rauch, 24. Hans Wetzstein, 25. Nicole Straulino, 26. Ulrich Gerstenmeyer, 27. Erich Linder, 28. Vanessa Stark, 29. Michael Schröttle, 30. Mona Zimmermann; Ersatzkandidatin: 31. Monika Rauch;

