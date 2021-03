vor 21 Min.

Freigabe für AstraZeneca: So wird jetzt im Landkreis Donau-Ries geimpft

Plus Nachdem der Impfstoff von AstraZeneca am Donnerstagabend freigegeben wurde, werden abgesagte Termine wieder neu vergeben. Wie das Vakzin eingesetzt und angenommen wird.

Von Barbara Wild

Es war eine arbeitsintensive und lange Nacht für Arthur Lettenbauer vom BRK Nordschwaben. Der Verantwortliche für die Organisation der Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen hat auf die Freigabe des Impfstoffes von AstraZeneca schnell reagiert und bereits gestern Abend die ersten Termine dafür wieder eingestellt. "Es fordert und, aber wir wollen den Impfstoff so schnell es geht wieder anbieten", sagt Lettenbauer.

Um 21.26 Uhr am Donnerstag, 18. März, habe er offiziell mitgeteilt bekommen, dass AstraZeneca wieder für die Impfung in Deutschland freigegeben worden ist. Bis weit nach Mitternacht habe er zusammen mit seinem Team freie Termine ins System eingestellt und die möglichen Impflinge per SMS oder E-Mail verständigt. Sie konnten für Freitag, 19. März, bereits aus einem von 250 Terminen in Donauwörth und rund 100 in Nördlingen auswählen.

"Allein für Donauwörth waren bis 10 Uhr morgens 240 Termine bereits vergeben. Es läuft also schnell wieder an", sagt Lettenbauer. Er ist froh darüber, dass es anscheinend keine großen Bedenken innerhalb der Bevölkerung gegenüber dem Impfstoff gibt und auch die Terminvereinbarung funktioniert. Der Wille zur Impfung ist auch an den weiteren Tagen sichtbar. Stand 10 Uhr am Freitag waren bereits 550 Landkreisbürger für eine Impfung mit AstraZeneca zwischen Freitag und Sonntag vorgesehen.

Impfen mit AstraZeneca im Landkreis Donau-Ries: Der erste Impfsonntag findet statt

Denn auch der erste Impfsonntag am 21. März kann nun erstmals im Landkreis stattfinden. Für dieses Wochenende hat das BRK Nordschwaben insgesamt über 1200 Impftermine in Nördlingen und Donauwörth vorgesehen. Schwerpunkt der Impfungen bleibt Donauwörth. Dort wurde die Zahl der Ärzte von zwei auf vier aufgestockt, die für die notwendige Aufklärung zuständig sind. Zudem sind nun auch insgesamt vier Verwaltungsmitarbeiter in Donauwörth im Einsatz, bisher waren es zwei.

Die Mediziner kommen größtenteils aus den lokalen Krankenhäusern und werden vom gKU gestellt. Doch auch aus der Reihe der Hausärzte gibt es Unterstützer. "Das läuft mittlerweile in sehr guter Absprache zwischen dem gKU und dem ärztlichen Koordinator, dem Nördlinger Hausarzt Sebastian Völkl", sagt Lettenbauer. In Nördlingen sind drei Ärzte und drei Verwaltungsmitarbeiter im Einsatz. Zudem gibt es nach wie vor mehr Anmeldungen für Donauwörth als für das Impfzentrum im Ries.

Bitte an die Bürger: Nur zum vereinbarten Termin am Impfzentrum erscheinen

Noch offen ist, wie es mit den abgesagten Sammelterminen für die Impfungen der mobilen Teams in Behinderteneinrichtungen und für die Lehrer weitergeht. "Dazu müssen wir uns neu abstimmen", sagt Lettenbauer. Er hofft, dass die für nächste Woche anberaumten Zeiten stattfinden. Zunächst lag die Priorität auf die Einsteuerung der Einzeltermine.

Eine große Bitte hat Lettenbauer noch an alle, die in die Impfzentren kommen, weil sie einen termin haben: "Bitte halten Sie sich an die gebuchten Zeiten und kommen Sie nicht früher." Immer wieder sei es geschehen, dass Bürger bis zu zwei Stunden vor Termin am Impfzentrum erschienen und dann draußen warten müssen. "Wir können niemanden vorziehen oder dazwischenschieben", sagt Lettenbauer. Alle 15 Minuten seien sieben Personen einbestellt. Der Ablauf sei stark durchgetaktet und biete keinen Spielraum für kurzfristige Verschiebungen.

