Lichtpark in Donauwörth – Eine Stätte der Romantik und der Hoffnung

Bunte Lichter im Park: Zwischen Promenade und Donauhafen haben Stadt Donauwörth und City-Initiative in Kooperation wieder eine erlebbare Flaniermeile gestaltet, die nicht nur in der dunklen Jahreszeit, sondern auch während der Corona-Einschränkungen eine willkommene Abwechslung ist.

Plus Während Weihnachtsmärkte abgesagt und weitere Einschränkungen verhängt sind, gibt es mitten in Donauwörth eine prachtvolle, strahlende Flanier-Meile.

Es gibt lauschige Flecken in Donauwörth, an denen lässt es sich trefflich flanieren. Unbestritten gehören die Promenade und der Donauhafen zu jenen idyllischen Örtlichkeiten, die Naherholung bedeuten. Erst recht gewinnen sie jetzt an Bedeutung – und das in zweierlei Hinsicht: Zum „Lichtpark“ deklariert, setzen City-Initiative und Stadt Donauwörth jetzt in der dunklen und kalten Jahreszeit dort wieder helle Akzente, die staunen lassen und warm ums Herz machen. Vor allem tun sie das, seit in diesen Tagen schmerzlich klar wurde, dass auch dieser Winter ohne Christkindlmärkte auskommen muss. Zum zweiten Mal in Folge gibt es nun also diese Alternative voller leuchtender Pracht, die den Einschränkungen der Corona-Pandemie geschuldet ist. Selbst DONwud, das Fest der Kulturen wurde jetzt überraschend auch schon am Wochenende abgebrochen.





