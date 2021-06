Vhs: Neue Kurse für den Sommer

Sport, Gesundheit, Sprachen – vieles findet bei der Volkshochschule Donauwörth wieder ganz regulär statt

Mit jedem Tag niedriger Inzidenzwerte steigt die positive Stimmung in der Volkshochschule Donauwörth. „Wir stehen längst in den Startlöchern und freuen uns über jeden Kurs, der nun im Sommer in Präsenz starten kann“, berichtet Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer. „Das Interesse ist groß, und wir versuchen so viel wie möglich vis à vis durchzuführen, oftmals auch im Freien“, erläutert der Vhs-Vorsitzende Paul Soldner, „dennoch gilt es natürlich, die Hygienevorgaben sicher umzusetzen.“

Die Freude ist groß, dass sich nach den Pfingstferien die Senioren wieder regelmäßig auch am Vormittag in der Vhs für ihre Sprachkurse treffen wollen. Seit einer Woche finden bereits die Berufssprachkurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Präsenz statt. Bei einer höheren Inzidenz switchen diese Kurse problemlos wieder auf den Onlinemodus.

„Viele internationale Prüfungen im Sprachenbereich sind an unserer Vhs aufgelaufen. Diese werden nun sukzessive abgearbeitet“, sagt Reißer. Selbstverständlich stehen weitere Sprachkurse auf dem Programm. Im Bereich berufliche Bildung und Neue Medien startet bereits am 9. Juni ein Anfängerkurs für die Nutzung von Smartphones und Tablets (Kurs 2416), und am gleichen Tag findet ein kultureller Höhepunkt statt, nämlich: „Sprachforschung auf dem Friedhof“, mit Sprachforscher Joachim Grzega (Kurs 1212). Für alle Kurse bedarf es der Anmeldung.

Der Yogatag am Sonntag, 13. Juni, findet entweder in Präsenz in der Vhs-Geschäftsstelle oder online und mit Anmeldung von 13 bis 17 Uhr statt. In verschiedenen Workshops kann man die unterschiedlichen Yogastile sowie Mobilisation des Rückens oder Entspannung mit Klangschalen ganz zwanglos kennenlernen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Zum Schutz der Yogalehrerinnen bittet die Volkshochschule bei einem Yogatag in Präsenz um einen negativen Coronatest oder um den Nachweis einer vollständigen Impfung. Anmelden kann man sich dafür schon jetzt unter Kurs Nr. 4019. Die Volkshochschule bittet außerdem darum, Matten selbst mitzubringen.

In Bäumenheim findet die beliebte Seniorengymnastik wieder statt (Kurs 4321B) und ein Aquarellkurs in Kaisheim (Kurs 5129K) in Präsenz.

Ein ganz besonderes Erlebnis ist sicher die Kanufahrt für Familien auf der Wörnitz Ende Juni (Kurs 4502). Hier sind noch einige wenige Plätze frei. Für Sportliche und die, die es werden möchten, wird im Sommer noch ein Lauf- und Joggingkurs angeboten. (dz)

zu den Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0906/8070.