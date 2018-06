vor 51 Min.

Freizeitsportler liegt tot auf Waldweg

Im Forst nahe Harburg stößt ein Spaziergänger auf eine leblose Person. Die Kripo ermittelt.

Ein Spaziergänger hat am Sonntagmittag in einem Wald nahe Harburg einen großen Schrecken bekommen: Er entdeckte laut Polizei in der Forstabteilung „Badholz“ westlich der Stadt einen Mann, der leblos auf dem Weg lag. Der alarmierte Notarzt konnte dem Freizeitsportler, der in dem Gebiet zwischen Harburg und Eisbrunn mit Nordic-Walking-Stöcken unterwegs war, nicht mehr helfen. Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm die Ermittlungen und fand heraus: Ein Fremdverschulden ist auszuschließen. Man gehe davon aus, dass das Opfer durch eine akute Erkrankung starb, so teilt Siegfried Hartmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, auf Anfrage unserer Zeitung mit. (wwi)

