„Fremde werden Freunde“

Schüler der Sebastian-Franck-Grundschule holen sich verdienten Applaus mit einem Musical bei den Schulspieltagen

Anlässlich der zwölften Schulspieltage im Landkreis Donau-Ries führten die Schülerinnen und Schüler der Sebastian-Franck-Grundschule den Vorschulkindern, den Kindern der Deutschklasse des Ankerzentrums und zahlreichen Angehörigen ihr Musical „Fremde werden Freunde“ vor. Melanie Hörmann und Kerstin Schleier hatten mit ihren Viertklässlern das Singspiel einstudiert.

Die musikalische Umrahmung übernahmen die Dritt- und Viertklässler, die unter der Leitung von Gerhard Reichl und Susanne Zinsmeister mit Sologesang, Orffinstrumenten und Flöten begeisterten. Als Schulchor fungierten die ersten und zweiten Klassen, die alle Lieder gekonnt mitsangen und mit Bewegungen untermalten.

Wie Gelbland und Blauland zueinanderfinden

Das Musical handelt von Kindern in Gelb- und Blauland. Eines Tages herrscht in Gelbland Krieg, und alle Bewohner flüchten nach Blauland. Irgendwann wird es den Menschen dort allerdings zu viel: zu viel Gelb, zu viele Fremde. Sie beschließen eine Mauer um die Gelben zu bauen, eine sehr hohe Mauer. Doch dann fängt ein Kind aus Blauland an, Seifenblasen über die hohe Mauer zu den Gelbland-Kindern zu schicken, und es beginnt ein Umdenken. Die große schwarze Mauer wird Schritt für Schritt abgebaut, die Menschen gehen aufeinander zu, lächeln sich an, sind freundlich zueinander – so werden aus Fremden Freunde!

Schöner Gesang und herrliche Musik

Alle Beteiligten setzten den Inhalt des Musicals gekonnt um und begeisterten mit tollem Gesang, herrlichen Liedern und schönem Flötenspiel die Besucher und erhielten dafür viel Beifall. Am Ende sangen alle Darsteller und die eingeladenen Gäste das Abschlusslied „Weil wir Freunde sind“ nochmals gemeinsam. (dz)

