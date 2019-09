20:03 Uhr

Fremder drängt junger Frau Kuss auf: Hat er sie mit Hepatitis infiziert?

Am Donauwörther Bahnhof hatte eine Studentin aus Donauwörth eine mehr als unschöne Begegnung. Noch immer leidet sie unter den Folgen: Sie könnte mit Hepatitis B infiziert sein.

Ein 47-Jähriger geht wohl zwei Jahre in Haft. Er hatte eine fremde Frau am Donauwörther Bahnhof gegen ihren Willen geküsst – und mit Hepatitis angesteckt?

Zwei Jahre ins Gefängnis schickt das Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts einen 47-jährigen Mann aus Donauwörth. Er hatte eine ihm völlig fremde 22-jährige Studentin gegen deren Willen auf den Mund geküsst und sie somit sexuell genötigt.

Fremder Mann zwingt junger Frau unvermittelt einen Kuss auf

Es war im vergangenen Mai um 15.40 Uhr auf Gleis 4 des Donauwörther Bahnhofs. Die Geschädigte, eine 22-jährige Studentin aus Donauwörth, war gerade dabei, sich von ihren Eltern zu verabschieden. Plötzlich habe sich der Angeklagte, den sie nie vorher gesehen habe, zwischen sie und ihre Eltern gedrängt. Er habe sie an beiden Handgelenken gepackt, festgehalten und seinen Mund auf ihren gepresst. Es habe mehrere Sekunden gedauert, bis sich die junge Frau wieder habe befreien können.

Nach dem ersten Schock sei Ekel das bestimmende Gefühl gewesen, schilderte die Geschädigte gegenüber Richterin Ulrike Ebel-Scheufele und ihren Schöffen. Als sie sich anschließend im Zug hingesetzt habe, so die 22-Jährige, habe der Angeklagte sie von außen angegrinst.

Mit seinen Händen habe er eine obszöne Geste gemacht, möglicherweise, um ihr für die Zukunft weitere Übergriffe anzudeuten. Tage später dann eine Hiobsbotschaft für die Studentin von der Polizei: Es hatte sich bei den Ermittlungen herausgestellt, dass der Angeklagte an Gelbsucht leide – einer schweren Krankheit, die mit Speichel übertragen werden kann.

Noch immer ist die junge Frau unsicher, ob sie mit Hepatitis B infiziert ist

Bis heute, schluchzte die Geschädigte im Gerichtssaal, habe sie trotz dreier Untersuchungen keine Gewissheit, nicht mit Hepatitis B angesteckt worden zu sein. Anders als zuvor, leide sie seit der Tat unter Angstzuständen, etwa wenn sie abends allein unterwegs sein müsse.

Verteidiger Michael Weiss gab für seinen Mandanten eine kurze Erklärung ab. Demgemäß gestehe der 47-Jährige die ihm vorgeworfenen Anklagepunkte. Er habe an diesem Tag zuvor einen Joint geraucht und sei etwas berauscht gewesen. Was er getan und angerichtet habe, bedauere er. Dann versuchte sich der Angeklagte bei seinem Opfer zu entschuldigen. Seit der Tat im Mai befindet sich der Angeklagte nahezu ununterbrochen in Untersuchungshaft.

Der Täter hatte gerade das Gefängnis verlassen - nun muss er wieder in Haft

Problematisch wurde für den Angeklagten, der erst seit etwa drei Jahren in Deutschland lebt, ein Blick ins Bundeszentralregister. Drei Einträge gibt es da, einschlägige Aggressionsdelikte. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er gerade eben das Gefängnis verlassen und stand unter offener Bewährung.

Staatsanwältin Stefanie Dylla wies in ihrem Plädoyer auf das rücksichtslose Verhalten des Angeklagten hin. Er habe mit seiner Tat das Leben der Geschädigten stark beeinträchtigt. Dass er sie auf den Mund geküsst habe, obwohl er um seine ansteckende Krankheit gewusst habe, sei verwerflich. Dylla forderte, den Angeklagten wegen sexueller Nötigung, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten zu verurteilen.

Warum es für den Angeklagten nur wenig Entlastendes gab

Dass es für seinen Mandanten angesichts der Umstände schwierig werden könnte mit einer Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, erkannte auch Verteidiger Weiss. Weil sich sein Mandant reuig gezeigt habe und er ein Geständnis abgelegt hatte, hielt er eine Strafe von einem Jahr und vier Monaten für angemessen.

Zwei Jahre Gefängnis lautete sodann das Urteil des Schöffengerichts. Wenig Entlastendem stehe eine lange Liste von Verfehlungen gegenüber, so Richterin Ebel-Scheufele.: die einschlägigen Vorstrafen, die Rückfallgeschwindigkeit, die laufende Bewährung...

Der Angeklagte habe die Geschädigte zu einem Lustobjekt herabgewürdigt, das verlange eine spürbare Strafe. Dann ging es für den Angeklagten zurück ins Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

