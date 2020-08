vor 28 Min.

Fremdsprache lernen? Bei der Vhs gibt es neue Kurse

Wer seine Fremdsprachenkenntnisse aufbessern will, kann dies bei der Vhs Donauwörth tun. Mit Fördermitteln der staatlichen Bildungsprämie können, bei gegebenen Voraussetzungen, die Kursgebühren um 50 Prozent reduziert werden. Diese Kurse bietet die Vhs an: Deutsch als Fremdsprache A1 (telc) an 27 Freitagabenden, ab 2. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, mit Martin Schiele (Kurs-Nr. 3101); Deutsch als Fremdsprache A2 (telc) an 26 Mittwochabenden, ab 7. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, mit Martin Schiele (Kurs-Nr. 3102); Deutsch als Fremdsprache B1 (telc) an 25 Dienstagabenden, ab 6. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, mit Martin Schiele, Sprachdozent (Kurs-Nr. 3103); Verkürzter Vorbereitungskurs Zertifikat Deutsch B1 (telc) an fünf Donnerstagabenden, ab 24. September, von 18 bis 19 Uhr, mit Regina Caesar, Dozentin für DaZ u. DaF (Kurs-Nr. 3104); Verkürzter Vorbereitungskurs Zertifikat Deutsch B1 (telc) an fünf Freitagabenden, ab 23. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr, mit Olga Geppert, Lehrerin und Dolmetscherin (Nr. 3105); Verkürzter Vorbereitungskurs Zertifikat Deutsch B1 (telc) an fünf Donnerstagabenden, ab 21. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr, mit Regina Caesar, Dozentin für DaZ u. DaF (Kurs-Nr. 3106); Verkürzter Vorbereitungskurs Zertifikat Deutsch B1 (telc) ab 19. März, von 18 bis 19.30 Uhr, mit Olga Geppert, Lehrerin und Dolmetscherin (Kurs-Nr. 3107); Deutsch als Fremdsprache B2 (Goethe oder telc) an 45 Montag- und Mittwochabenden, ab 9. November, von 18 bis 20.15 Uhr, mit Olga Geppert, Lehrerin und Dolmetscherin (Nr. 3108); Deutsch als Fremdsprache C1 (Goethe oder telc) an 45 Dienstag- und Donnerstagabenden, ab 10. November, von 18 bis 20.15 Uhr, mit Olga Geppert, Lehrerin und Dolmetscherin (Nr. 3109). Anmeldung bei der Vhs, Telefon 0906/8070 oder unter www.vhs-don.de. (pm)

