vor 19 Min.

Freude über Rettungswagen in Wemding

In Wemding soll in absehbarer Zeit ein Rettungswagen stationiert werden.

Bürgermeister nimmt Stellung. Stadträte haben möglichen Standort im Auge.

Von Wolfgang Widemann

In Wemding wird voraussichtlich im Herbst 2020 ein Rettungswagen stationiert. Das hat der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung gegenüber unserer Zeitung erklärt (wir berichteten). Bürgermeister Martin Drexler reagierte auf diese Nachricht in einer Sitzung des Stadtrats so: „Wir freuen uns darüber sehr.“ Für die Stadt und die Verwaltungsgemeinschaft Wemding sei die rechtzeitige medizinische Versorgung in Notfällen „ein wichtiges Thema“.

Rettungswachen in Monheim und Oettingen werden entlastet

Bekanntlich beschäftigt sich ein Gutachten damit – und kommt zu dem Ergebnis, dass vom Rettungswagen-Standort Monheim aus – in dessen Einzugsbereich liegt auch der Bereich Wemding – die vorgeschriebene Zwölf-Minuten-Frist nur in 77 Prozent aller Fälle eingehalten werden kann. Deshalb soll in Wemding ein neuer Standort geschaffen werden, der neben Monheim auch Oettingen entlasten würde.

Im Bereich des neuen Feuerwehrhauses?

Die Stadt Wemding habe noch keine offiziellen Informationen erhalten, so Bürgermeister Drexler, das Thema sei aber bekannt. In den städtischen Gremien habe man bereits erste Überlegungen angestellt, wo der Rettungswagen stationiert werden könnte. Hier böte sich eventuell das Areal an, auf dem südlich der Altstadt in den kommenden Jahren ein neues Feuerwehrhaus errichtet werden soll.

Betreiber steht noch nicht fest

Bislang betreibt das Rote Kreuz im Donau-Ries-Kreis Rettungswachen in Donauwörth, Nördlingen, Rain, Oettingen und Monheim rund um die Uhr. In Harburg ist die Wache 16 Stunden täglich besetzt. In Wemding sollen es dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung zufolge zwölf Stunden sein. Ob dort ebenfalls das Rote Kreuz zum Zug kommt, ist offen. Der Betreiber wird in einer europaweiten Ausschreibung ermittelt und muss den Standort dann auch aufbauen.

Dazu lesen Sie auch: So ist die Region mit Rettungswagen versorgt

Themen Folgen