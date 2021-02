16:58 Uhr

Friedberger Ach: Fische sind mit Chemikalien belastet

Die Fische in der Friedberger Ach sollten nicht verzehrt werden.

Ergebnisse von Proben liegen vor: Fische aus der Friedberger Ach im Landkreis Donau-Ries sollten derzeit nicht oder nicht regelmäßig verzehrt werden.

Fische aus der Friedberger Ach im Landkreis Donau-Ries sollten derzeit nicht oder nicht regelmäßig verzehrt werden. Zwar ist dadurch laut Landratsamt keine akute Gesundheitsgefahr gegeben, doch rate das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in seiner aktuellen Untersuchung vom Verzehr vorsorglich ab. G

rund seien erhöhte Werte von perfluorierten Chemikalien (PFC). Die Befunde des LGL zu den Aiteln, Barben, Karpfen, Aalen und Bachforellen, die das Landratsamt in Zusammenarbeit mit der Fischereifachberatung Schwaben aus der der Friedberger Ach entnommenen hatte, liegen nun vor. In den untersuchten Proben die wurden perfluorierte Alkylsubstanz Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) nachgewiesen.

Friedberger Ach: Aiteln, Barben, Karpfen, Aale und Bachforellen betroffen

Schon durch sehr niedrige Verzehrmengen von derartigen Fischen werde die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als unbedenklich angesehene Aufnahmemenge überschritten. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf Aiteln, Barben, Karpfen, Aale und Bachforellen, wobei Forellen und Aitel geringer belastet waren als die anderen untersuchten Fischarten.

Nach Empfehlung des LGL sollen aber Erwachsene von Forellen und Aitel nicht mehr als 420 Gramm pro Monat verzehren. Grundsätzlich müsse aber bei anderen, nicht untersuchten, Fischarten aus den betroffenen Gewässern von einer ähnlichen Belastung ausgegangen werden. Die Fische werden von Anglern zum Eigenverzehr gefangen, sind und waren auch in der Vergangenheit nicht für den Verkauf bestimmt. Das LGL rät in seinen Sachverständigenäußerungen von einem regelmäßigen Verzehr belasteter Fische ab. Zudem dürfen Fische mit solchen PFOS-Gehalten nicht als Lebensmittel in Verkehr gebracht werden.

