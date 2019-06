11:16 Uhr

Fronleichnam nach den Regenschauern

Der Himmel war gnädig in Donauwörth: Die Fronleichnamsprozession konnte trockenen Fußes stattfinden.

Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi (Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi) – weitläufig bekannter für das am Donnerstag von katholischen Christen gefeierte Fest ist der Name „Fronleichnam“. Hierbei wird die Gegenwart Christi bei der Eucharistie, also beim Brotbrechen der Christen, zelebriert. Vielerorts in der Region machten sich Gläubige in den Morgenstunden am Donnerstag zu Prozessionen auf den Weg. In Donauwörths Innenstadt waren es gut 120 Teilnehmer. Der Himmel war gnädig am gestrigen Vormittag: Nach vorangegangenen Regenschauern konnte die diesjährige Fronleichnamsprozession trockenen Fußes geschehen – Gott sei Dank.

