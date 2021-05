vor 49 Min.

Früherer Gastronom in Donauwörth soll ins Gefängnis

Ein Gericht in Augsburg hat wegen Steuerhinterziehung einen Gastronomen verurteilt, der in Donauwörth ein Lokal betrieben hat.

Plus Ein Gastronom, der in Donauwörth tätig und offenbar erfolgreich war, hat in großem Stil Steuern hinterzogen. So lautet das Urteil des Gerichts.

Von Michael Siegel

Das Augsburger Amtsgericht schickt einen 51-jährigen Gastronomen ins Gefängnis. Er habe beim Betrieb seines Asia-Lokals im Donauwörther Stadtgebiet zwischen 2015 und 2017 über eine halbe Million an Steuern hinterzogen. Dieses hinterzogene Geld muss der Angeklagte zudem via Wertersatz zurückerstatten. Der Angeklagte hatte an vier Verhandlungstagen bestritten, etwas Unrechtes gemacht zu haben.

