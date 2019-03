18:54 Uhr

Frühjahrsbelebung senkt Arbeitslosenquote deutlich

Im Landkreis sind aktuell nur noch 1,5 Prozent der Menschen ohne Job. Allerdings gibt es noch 746 offene Ausbildungsstellen.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im März um 0,3 Prozent erheblich zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 1,5 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 1,9 Prozent. Derzeit sind im Landkreis 1161 Menschen arbeitslos gemeldet, 225 weniger als im Februar und 271 weniger als vor einem Jahr.

„Die stabile konjunkturelle Lage und die saisonübliche Belebung des Arbeitsmarktes sorgten für die guten Rahmenbedingungen bei der Arbeitssuche. Von der Frühjahrsbelebung konnten vor allem die Männer profitieren, da diese verstärkt in Außenberufen tätig sind und ihre Arbeit wieder aufgenommen haben“, berichtet Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Donauwörther Arbeitsagentur.

Viel Bewegung

Dennoch gebe es einiges zu tun – Arbeitslosigkeit ist laut Möritz kein fester Block, sondern es gibt viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. „Wir verzeichneten im Berichtsmonat 540 neue Arbeitslosmeldungen und 751 Personen konnten sich aus der Arbeitslosigkeit abmelden.“ Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 1,8 Prozent. Das entspricht 475 Personen. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,1 Prozent (99 Personen). 257 ausländische Arbeitslose und 137 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung. Von den 1161 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 736 bei der Agentur für Arbeit (minus 199 zum Februar ) und 425 Personen beim Jobcenter Donau-Ries (minus 26 zum Vormonat) gemeldet.

Zur Besetzung sind von den Arbeitgebern insgesamt 1826 offene Stellen gemeldet – das sind 25 mehr als im Vormonat. Bei rund 83 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. 40,3 Prozent der Stellen sind von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet.

Halbzeit im Berufsberatungsjahr

Viele Ausbildungsstellen sein aber noch nicht besetzt, wie Möritz erklärt. Aktuell sind zur Halbzeit im Berufsberatungsjahr noch 746 offene Ausbildungsstellen gemeldet. 331 Bewerber für eine Berufsausbildungsstelle sind noch auf der Suche nach einem Lehrplatz oder haben sich noch nicht entschieden. Rein rechnerisch standen damit im März jedem Ausbildungssuchenden 2,25 Ausbildungsplätze zur Verfügung.

„In der Praxis stimmen aber oftmals Angebot und Nachfrage nicht überein. Die Ausbildungsplätze müssen für die Jugendlichen verkehrstechnisch erreichbar sein und die Eignung und Neigung der jungen Leute muss den Anforderungen der Arbeitgeber entsprechen“, führt Möritz aus. „Gerade deshalb wird es für die Unternehmen der Region, die ihre Ausbildungsplätze noch nicht besetzen konnten, nun zuneh-mend wichtiger, auch vermeintlich schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben. Noten alleine sagen oft nichts über die Eignung der jungen Leute für einen Beruf aus.“

Appell an die Jugendlichen

An die Jugendlichen richtet er den Appell – soweit noch nicht geschehen – die Berufsberater der Agentur zu kontaktieren und sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren. Auch junge Erwachsene, die keinen Berufsabschluss haben, sollten sich überlegen, eine Ausbildung zu beginnen. „Die Chancen einen Ausbildungsplatz zu finden, waren selten so gut wie jetzt und eine duale Ausbildung liefert beste Startchancen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn“, so Möritz weiter.

Aktuell liegen auch die neuesten Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor. Im September 2018 waren 62441 Menschen im Landkreis beschäftigt. Das sind 694 oder 1,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit wurde ein neuer Höchststand bei den Beschäftigten erreicht. „Die Chancen, eine Arbeitsstelle in unserer Region zu finden, sind so gut wie nie zuvor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist ungebrochen“, so Möritz.

