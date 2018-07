vor 53 Min.

Frühstücksbuffet und kostenloser Saft

Regionale Aktionswoche im Donau-Ries-Kreis läuft noch bis Samstag

In den zehn Dorfläden im Donau-Ries-Kreis heißt es bis zum morgigen Samstag: „Meine Wahl, ich kauf regional.“ Im Rahmen der gerade laufenden regionalen Aktionswoche haben sich die Betreiber der Geschäfte einige Aktionen einfallen lassen. Eine davon ist die mobile Kaffeebar des „Geopark Ries kulinarisch“-Partners Samocca. In jedem Dorfladen wird zu verschiedenen Zeiten kostenlos Kaffee an die Kunden ausgeschenkt.

Ein Dorfladen hat am gestrigen Donnerstag beispielsweise nicht nur Mittagstisch, sondern auch ein italienisches Frühstücksbuffet serviert. Wer nicht nur einkaufen möchte, sondern auch feiern, der hat die Möglichkeit am Freitag beim Dorfladen-Biergarten in Oberndorf. Mit Musik, deftigen Brotzeiten und langem Einkauf bis 20 Uhr kann der Kunde bis in die Abendstunden verweilen.

Am Samstag wird in einem Dorfladen ein regionales Buffet angeboten, das keine Wünsche offenlassen soll. In weiteren Dorfläden werden Verkostungen von regionalen Produkten angeboten, so verköstigt das Oettinger Brauhaus mit kostenlosen Getränken, die Mosterei Binninger mit Säften und die Imker der Region mit Honig. Neben den Kunden konnten in Oberndorf auch die Grundschüler beim „Honig-Tag“ im Laden lebendige Bienen bestaunen, Honigbrote probieren und von der Hobbyimkerin Monika Bräutigam Wissenswertes über die Honiggewinnung erfahren. Auch andernorts lernen Schulklassen und Kindergartenkinder einiges zu den Themen Umweltbewusstsein und gesunde Ernährung.

Bei der Eröffnung der Woche in Daiting konnten die Besucher auch gleich einen Blick in das neue Dorfladen-Café werfen. Noch bis Samstag erhält jeder Kunde beim Kauf von regionalen Produkten im Wert von mindestens zehn Euro zwei Baumwollbeutel für Obst und Gemüse. Weitere Infos zum Dorfladennetzwerk gibt es bei Konversionsmanagerin Barbara Wunder unter Telefon 0906/74-305 oder E-Mail barbara.wunder@lra-donau-ries.de. Der Aktionsplan ist im Internet unter www.donauries.bayern/dorfladen zu finden. (dz)

