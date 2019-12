13:57 Uhr

Fünf Gänge - sechs Wirte - eine Tour

Nach der erfolgreichen Premiere findet auch 2020 wieder eine „Schmankerltour“ durch Donauwörth statt. Die Termine.

Nach der laut City-Initiative Donauwörth „äußerst geglückten“ Premiere am 26. September bietet die CID mit sechs Mitgliedern aus dem Bereich Gastronomie im Jahr 2020 weitere Termine für die „Donauwörther Schmankerltour“ an. Am 23. Januar und 13. Februar sind die kommenden Termine.

Die City-Initiative-Donauwörth veranstaltet mit sechs Mitgliedern aus dem Bereich Gastronomie wieder eine Donauwörther Schmankerltour. Bild: Shutterstock

Die Schmankerltour ist ein Fünf-Gänge-Menü, bei der jeder einzelne Gang in einem anderen Restaurant zu sich genommen wird. Die Tour beginnt um 18 Uhr beim Café la Kami auf der Altstadtinsel Ried. Hier erwarten die Teilnehmer ein Aperitif und ein „Amuse-Gueule“. Für die kalte Vorspeise der Extraklasse, das warme Pendant, das exquisite Hauptgericht und das besondere Dessert werden weitere vier Lokale im Innenstadtgebiet angesteuert. Zu jedem Gang wird selbstverständlich der passende Wein oder ein besonderes Bier gereicht. Hervorragende Geschmackserlebnisse sind also auch beim Trinken garantiert. Auf den kurzen Wegen zwischen den Stationen kann es auch noch die eine oder andere Überraschung geben. Beendet wird die Tour gegen 23 Uhr mit einem Cocktail im .Doubles Starclub.

Schmankerltour in Donauwörth: Start im La Kami. Donauwörther Brauhaus. Bild: Markus M. Sommer

„Um den hochwertigen Speisen gerecht zu werden, ist eine legere Abendgarderobe erwünscht“, schreiben die Organisatoren. Da die Teilnehmerzahl auf 30 beschränkt ist, empfehle es sich, beim Kartenvorverkauf schnell zu sein. Tickets gibt es bei der City-Initiative-Donauwörth im Rathaus, Rathausgasse 1, 0906/789-103, cid@donauwoerth.de, zum Preis von 79 Euro pro Person. (pm)

Lesen Sie dazu die Reportage von Fabian Kapfer von der Premiere der Tour:

21 Bilder Erste Donauwörther Schmankerltour Bild: Fabian Kapfer, Markus M. Sommer





Themen folgen