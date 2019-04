vor 24 Min.

Fünf Menschen starben an der Grippe

Die Grippe-Epidemie im Landkreis ist wohl vorüber. Allerdings starben fünf Menschen am Virus.

Die Zahl der Erkrankten in der Region sinkt jetzt. Die Bilanz fürs Winterhalbjahr ist aber besorgniserregend. Was der Gesundheitsamts-Leiter deshalb empfiehlt.

Von Wolfgang Widemann

Die gute Nachricht zuerst: Die Grippewelle im Donau-Ries-Kreis ebbt jetzt offenbar ab. Die schlechte Nachricht: In den vergangenen Wochen und Monaten ist es in der Region zu einer wahren Epidemie gekommen, die für mindestens fünf Menschen tödlich endete. Das berichtet Dr. Rainer Mainka, Leiter des Gesundheitsamts, auf Nachfrage.

Beinahe jeder im Kreis hat Verwandte, Bekannte oder Kollegen, die über den Winter über Tage und Wochen das Bett hüten mussten und unter Kopfweh, Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen sowie Abgeschlagenheit litten. Das Gesundheitsamt Donau-Ries hat bislang über 360 Grippefälle aus den Laboren gemeldet bekommen. Dies sei im Vergleich zum ebenfalls schon auffälligen Vorjahr „noch mal ein ganz wesentlicher Anstieg“, stellt Mainka fest. Auffällig sei, dass es sich in diesem Winterhalbjahr fast ausnahmslos um den Virus-Typ Influenza A gehandelt habe. Vor einem Jahr sei Influenza B dominant gewesen. Die allermeisten der amtlich registrierten Erkrankten seien nicht gegen Grippe geimpft gewesen.

Vorübergehend Engpässe in Kliniken

Wie bereits berichtet, mussten zahlreiche Betroffene in Kliniken gebracht werden. Weil diese Patienten isoliert untergebracht werden mussten, gab es in den Krankenhäusern vorübergehend Engpässe bei den Betten. Operationen mussten verschoben werden. Nicht nur alte und geschwächte Personen mussten Mainka zufolge in Kliniken eingeliefert werden. Auch jüngere Menschen hätten stationär versorgt werden müssen, beispielsweise, weil das Virus auch Lungenentzündungen ausgelöst habe.

Die Zahl der Patienten, die durch das Grippevirus starben, erhöhte sich im Landkreis auf fünf. Zunächst waren – wie berichtet – drei Personen im Raum Nördlingen gestorben. Inzwischen kamen zwei Opfer aus dem südlichen Kreis hinzu. Das Grippevirus wurde Mainka zufolge auch bei drei weiteren Todesfällen nachgewiesen, sei aber nicht die wesentliche Ursache gewesen. Freilich würden Patienten, die andere ernste Erkrankungen haben, durch eine Grippe zusätzlich geschwächt.

Die Dunkelziffer liegt noch höher

Die Zahl der Grippemeldungen sei über einen längeren Zeitraum hinweg hoch gewesen, wobei die Dunkelziffer sicher noch höher liege. Erst in der vorigen Woche habe man einen signifikanten Rückgang festgestellt. In den vergangenen Tagen seien nur noch einzelne Meldungen eingegangen.

Rainer Mainka zieht aus der neuerlichen Epidemie folgenden Schluss: „Wir empfehlen dringend eine Impfung bei Personen, die Vorschäden haben. Dazu gehörten Menschen mit Lungenerkrankungen (zum Beispiel Asthma und Raucherbronchitis), mit Herzerkrankungen, mit Diabetes und mit einem schwachen Immunsystem. Auch Schwangere sollten sich impfen lassen.

Bei jüngeren Personen ist nach Auskunft von Mainka ein Impfschutz von 70 bis 80 Prozent zu erwarten, bei Senioren sinke diese Quote auf 50 bis 60 Prozent. Dennoch: Die Verläufe bei trotzdem erkrankten Leuten seien leichter. Von schwerwiegenden Komplikationen seien diese Betroffenen „weitgehend befreit“.

