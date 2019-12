03.12.2019

Fünf Tage festliches Flair auf Marktplatz

Der Weihnachtsmarkt in Wemding startet am Mittwoch.

Weihnachtsmarkt in Wemding

Der Marktplatz in der historischen Altstadt Wemdings versprüht von Mittwoch, 4. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, wieder vorweihnachtliches Flair. In dieser Zeit findet der Weihnachtsmarkt statt. Es beteiligen sich viele Vereine und Organisationen.

Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeister Martin Drexler am Mittwoch gegen 18 Uhr. Musikalisch begleitet wird er dabei von der Jugend- und Stadtkapelle Wemding sowie der Bläserklasse der Anton-Jaumann-Realschule. Ein Höhepunkt des Weihnachtsmarktes ist die am Freitag, 6. Dezember, für 19 Uhr vorgesehene Präsentation des 12. Wemdinger Christkinds durch den Gewerbeverband.

Täglich ist für weihnachtliche Musik mit Gruppen aus Wemding und den umliegenden Orten gesorgt. Parallel zum Weihnachtsmarkt öffnet das Verwaltungsgebäude seine Pforten. Der Katholische Frauenbund Wemding veranstaltet im Eingangsbereich der VG einen Eine-Welt-Laden mit unterschiedlichsten Waren. Zeit für ein paar besinnliche Gedanken und stille Momente in der Hektik des Advents bleibt auch. Am Samstag, 7. Dezember, findet ab 19.30 in der Spitalkirche eine Lichternacht „Zünde eine Kerze an“ statt. Gleichzeitig erstrahlt das historische Rathaus bei einer Lichtprojektion durch das KunstMuseum Donau-Ries (bei trockenem Wetter).

Am Sonntag, 8. Dezember, öffnet der Markt bereits um 15 Uhr. Zu Gast ist an diesem Tag erstmals das Schauspielpaar Sepp und Kerstin Egerer mit dem Kindertheater „Piccolinos Reise durch die Weihnachtswelt“ (16 Uhr, für Kinder ab drei Jahren, Rathaus, 1. Obergeschoss, Eintritt frei, Dauer etwa 30 Minuten). Am Spätnachmittag ab 17.30 Uhr werden die „Rauhnachtsgeschichten“ für Erwachsene vorgeführt. Im Stück erzählt das Schauspielpaar über die Zeit, die seit der frühen Neuzeit für Geisteraustreibung oder -beschwörung, den Kontakt mit Tieren oder wahrsagerische Praktiken geeignet sein soll (Rathaus, 1. OG, Eintritt frei, Dauer etwa 60 Minuten, mit Büchertisch der Buchhandlung Appl & Rösch).

Neu ist in diesem Jahr das „Sternenzauber-Rätsel für Kinder“ mit der Möglichkeit Einkaufs- oder Kinogutscheine zu gewinnen. Mitten am Marktplatz steht der große Christbaum mit vielen leuchtenden Lichtern. Kinder bis 15 Jahre dürfen die Anzahl der leuchtenden Lichter schätzen oder zählen und diese auf dem Teilnahmeschein (erhältlich an der Weihnachtsmarktbühne) eintragen. Der Teilnahmeschein ist bis Samstag, 7. Dezember, 16.30 Uhr, an der Weihnachtsmarktbühne während der Öffnungszeiten in die Teilnahmebox einzuwerfen. Die Gewinner werden am Samstag um 17.30 Uhr an der Bühne gezogen und verkündet.

Der Markt beginnt jeweils um 16 Uhr (Sonntag 15 Uhr) und endet von Mittwoch bis Samstag um 22 Uhr sowie am Sonntag um 19 Uhr (Marktausklang). Das ganze Programm des Weihnachtsmarkts und weitere Infos gibt es im Internet unter www.wemding.de (pm)

