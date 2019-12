vor 37 Min.

Fünf Verletzte bei Unfall in Bäumenheim

Fünf Personen sind bei einem Unfall in Bäumenheim verletzt worden. In dem schwarzen BMW saß der Unfallfahrer, im silbergrauen Wagen fünf Insassen.

21-Jähriger nimmt einem anderen Auto die Vorfahrt. Darin sitzen fünf Personen, von denen fast alle ins Krankenhaus müssen.

Von Barbara Wild

Am Freitagnacht sind bei einem Unfall in der Mertinger Straße in Bäumenheim fünf Personen verletzt worden. Ein 21-Jähirger aus Harburg fuhr gegen 22.10 Uhr mit seinem schwarzen BMW die Fendtstraße entlang und nahm einem anderen Fahrzeug, das aus der Mertinger Straße kam und in dem fünf Personen saßen, die Vorfahrt.

Schleudertrauma und Prellungen

Bei dem Aufprall wurden vier der fünf Insassen in dem silbergrauen BMW verletzt und mussten mit dem Krankenwagen in die Kliniken nach Donauwörth und Wertingen gebracht werden. Sie alle haben wohl ein Schleudertrauma und Prellungen erlitten.

Der 18-jährige Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen ohne Verletzungen. Der Fahrer des Unfallwagens wurde zur Beobachtung in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth gebracht. Die Polizei Donauwörth schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 23.000 Euro. Im Einsatz war die Feuerwehr Bäumenheim, die den Verkehr regelte und die Unfallstelle abwickelte.

