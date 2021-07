Fünf Wildunfälle in einer Nacht im Landkreis Donau-Ries

Fünf Mal krachen Wildtiere und Autofahrer im Landkreis Donau-Ries zusammen. Schon wieder gibt es jetzt mehr Fälle als zum Vorjahreszeitpunkt.

Im Zuständigkeitsbereich der Donauwörther Polizeiinspektion haben sich in der Nacht zum Montag innerhalb weniger Stunden gleich fünf Wildunfälle ereignet - mit teils hohem Schaden.

Am Montag um 5.03 Uhr prallte eine 66-Jährige mit ihrem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße von Flotzheim nach Fünfstetten in ein aus der Dunkelheit vor ihr querendes Reh. Dieses war sofort tot. Zuvor war um 1.45 Uhr auf der Staatsstraße 2221 bei Brachstadt ein 53-jähriger Autofahrer in ein Reh gefahren – auch dieses überlebte den Zusammenprall nicht.

Eine weitere tierische Begegnung gab es den Beamten zufolge am Sonntag um 23.39 Uhr, auf der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Süden, als Höhe Buchdorf ein 25-jähriger Autofahrer am Wald mit einem querenden Rehbock kollidierte, der nach der Kollision schwer verletzt absprang. Eine zufällig wenige Sekunden später an den Einsatzort kommende Streife der Donauwörther Inspektion verständigte den zuständigen Jagdpächter zur Nachsuche. Um 23.30 Uhr prallte ein ausgewachsener Feldhase auf der Kreisstraße DON 22 bei Tagmersheim in die Front des Pkw einer 20-Jährigen. Auch dieses Tier verendete sofort.

Heranspringendes Reh überlebte den Zusammenstoß mit einem BMW Coupé bei Wemding nicht

Auf der Staatsstraße 2214 bei Wemding krachte um 22.44 Uhr ein von rechts heranspringendes Reh mit hoher Wucht in die Beifahrerseite eines BMW-Coupé aus der Schweiz. Dessen 58-jähriger Fahrer hatte keine, Chance zu reagieren. Im Wagen lösten durch den heftigen Einschlag des Seitenaufpralls alle rechten Airbags aus. Das schwer verletzte Reh erlösten die Gesetzeshüter durch einen Schusses aus der Dienstpistole von seinen Leiden.

Insgesamt entstand bei den fünf Wildunfällen ein geschätzter Sachschaden von rund 7000 Euro. Verletzt wurde ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge glücklicherweise kein Autofahrer. Im bisherigen Kalenderjahr 2021 sind damit im Landkreis Donau-Ries bereits 604 Wildunfälle aktenkundig – ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. (dz)