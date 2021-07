In Fünfstetten gibt es bald neue Bauplätze

Der Gemeinderat Fünfstetten will neue Bauplätze erschließen. Wo diese liegen.

Wer in der Gemeinde Fünfstetten einen Bauplatz sucht, muss sich in Geduld üben: Die Kommune verfügt derzeit über keine einzige Parzelle. Das wird sich in absehbarer Zeit ändern. Der Gemeinderat hat den Auftrag für den Straßen- und Kanalbau im neuen Baugebiet „Erlenweg“ in Fünfstetten vergeben.

Die Kosten belaufen sich nach Auskunft von Bürgermeister Josef Bickelbacher auf knapp 280.000 Euro. Das Baugebiet soll 2022 fertig werden. „Dann stehen wieder Plätze zur Verfügung“, erklärt Bickelbacher. Das Areal dafür konnte die Gemeinde im vorigen Jahr kaufen. Die Wiese stellte eine innerörtliche „Baulücke“ dar.

Auf der Fläche werden sieben Grundstücke für Wohnhäuser ausgewiesen. Die Kommune führt zwar keine Warteliste, dem Bürgermeister zufolge liegen jedoch schon mehrere Anfragen von Interessenten vor.