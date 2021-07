In Fünfstetten soll ein Friseursalon entstehen

Gute Nachrichten für die Haare der Fünfstettener: Es soll einen neues Friseursalon geben. Wo und wann es so weit ist.

In Fünfstetten soll es bald wieder einen Friseursalon geben. Der Gemeinderat hatte nun einen entsprechenden Bauantrag auf dem Tisch. Demnach soll die Garage eines Anwesens in der Braunen Gasse zu einem Salon umgebaut werden. Die Ratsmitglieder begrüßten nach Auskunft von Bürgermeister Josef Bickelbacher die Pläne und genehmigten den Antrag einstimmig. Es sei für die Bevölkerung erfreulich, einen Friseur im Dorf zu haben, so Bickelbacher.