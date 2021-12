Kanalgebühren in Fünfstetten steigen deutlich

Plus Die Bevölkerung in Fünfstetten muss bald deutlich höhere Kanalgebühren zahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Die Bürgerinnen und Bürger in Fünfstetten müssen bald wesentlich höhere Abwassergebühren zahlen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Für die Bevölkerung der Jura-Kommune gibt es aber auch eine positive Nachricht.