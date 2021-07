TV-Moderatorin Lina van de Mars bei Autoschrauber in Fünfstetten

Plus Die bekannte Tv-Moderatorin Lina van de Mars auf Stippvisite in Fünfstetten bei „Schrauber“ Klaus Dippner. Es war bereits die zweite Begegnung der beiden.

Nach einer kurzen Rundfahrt ist Lina van de Mars begeistert. „Top“ – mit diesem Wort umschreibt die TV-Moderatorin, die aus allerlei Sendeformaten rund um Autos und Motorsport bekannt ist, den Zustand des über 40 Jahre alten VW-Bus, den Klaus Dippner aus Fünfstetten in rund 950 Arbeitsstunden restauriert und wieder fahrbereit gemacht hat.