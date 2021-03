12.03.2021

Für die ganze Familie: Zwei Rätselwege führen durch Oberndorf

Ab Sonntag gibt es in Oberndorf für Familien und Kinder ein lohnenswertes Ausflugsziel: Es gibt zwei Rätselwege zum Thema Frühling und Ostern.

Von Barbara Wild

Der Elternbeirat des Kindergartens Sankt Nikolaus in Oberndorf und Eggelstetten hat sich für die Kinder im Ort aber auch für alle anderen eine besondere Freizeitbeschäftigung ausgedacht. Ab Sonntag wird es zwei Rätselwege durchs Dorf geben.

Passend zum Thema Frühling und Ostern sind die Touren gestaltet. Der Rätselweg in Oberndorf hat 15 Stationen, ist 4,5 Kilometer lang und für Schulkinder konzipiert. Eine kürzere Rätselrunde (2 Kilometer) gibt es in Eggelstetten mit neun Stationen und für die Kleineren vorgesehen. Die Rätsel sind jeweils am Zaun oder im Hof vor Privathäusern aufgebaut. Dort müssen die Kinder das richtige Lösungswort herausfinden, es in ein Kreuzworträtsel eintragen und am Ende die richtigen Buchstaben zusammensetzen. Natürlich dürfen die Eltern helfen.

Idee für den Oberndorfer Rätselweg kommt aus Franken

Am Ende jedes Weges wartet ein Briefkasten, in den das ausgefüllte Rätselbogen eingeschmissen wird. Dann können die Kinder sogar auf einen Preis hoffen. Der Elternbeirat unterdessen freut sich auch über Spenden.

Die Idee für so einen Rätselweg kam Monika Veth bei einem Besuch in Franken. Dort hatte sie auf der Suche nach einer kreativen Freizeitidee mit iren Kindern, die zudem mit den aktuellen Hygienevorgaben umsetzbar ist, einen solchen Rätselweg entdeckt. „Da habe ich mir gedacht, das könnten wir in Oberndorf doch auch machen.“

Große Resonanz auf einen Aufruf im Kindergarten

Weil die Mitglieder des Elternbeirats des Kindergartens derzeit keine Aktionen umsetzen kann und damit auch keine Einkünfte generiert, wollte man die Idee umsetzen. Auf einen Aufruf im Kindergarten, welche Eltern sich mit Rätselstationen beteiligen wollen, kamen viel Rückmeldung. „Es war toll, dass so viele Familien mitmachen“, sagt Veth.

In den vergangenen Wochen liefen dann doch umfangreiche Vorbereitungen, um alle unter einen Hut zu bringen und die Stationen abzuklären – einfach im Kindergarten treffen ging ja nicht. Immerhin mussten am Ende 24 Stationen und 24 Familien eingebunden werden.

Rätselwege in Oberndorf sind bis zum 11. April aufgebaut

Jetzt hoffen die Organisatorinnen, dass auch viele Familien das Angebot nutzen. Bis zum 11. April sind die Rätselwege aufgebaut – ganz bewusst über die Osterferien. Und das Angebot richtet sich nicht nur an Oberndorfer: „Es ist für Kinder aus der ganzen Region ein Spaß und auch mal was ganz anders, als die bekannten Spielplätze oder eine Tour durch den Wald“, sagt Veth, die als Mutter auch immer Aktivitäten sucht. Sie weiß: „Mit Kindern braucht man immer ein Ziel. Jetzt gibt es ein neues in unserem schönen Oberndorf.“

Die nötigen Vorlagen für die Rätselwege und eine Karte gibt es unter www.oberndorf-lech.de. Jeder sollte selbst einen Stift dabei haben.

