00:32 Uhr

Für herausragende Paddelleistungen

Sigrid Straub vom KC Donauwörth paddelte in 28 Jahren rund 40000 Kilometer

Sigrid Straub vom Kanu-Club Donauwörth ist für herausragende Paddelleistungen geehrt worden. Die 81-Jährige diente dem Verein als Vorsitzende, Schatzmeisterin, Schriftführerin und seit 2013 ist Straub Ehrenmitglied im Verein. Sportwart Peter Nitsche überreichte der erfahrenen Paddlerin die Urkunden und das Wanderfahrerabzeichen „Globus“ vom DKV (Deutscher Kanu-Verband).

Clubvorsitzender Thomas Mayerhauser betonte bei seiner Ansprache, es sei nicht alltäglich, ein Mitglied aufgrund solch besonderer Leistungen, gepaart mit Fleiß, Beharrlichkeit und Liebe zum Hobby auszeichnen zu dürfen. Straub wurde vom DKV 2019 mit der „Große Kanu-Herausforderung“ ausgezeichnet. Das bedeutet, sie scheute im vergangenen Jahr keine Mühe und fuhr bis Bremen, um die geforderten 30 Kilometer in allen 16 Bundesländern endgültig abzuschließen und somit diese besondere Auszeichnung zu erhalten. Straub paddelte in 28 Jahren rund 40000 Kilometer, also einmal um die Welt, und wurde für diese Leistung mit dem „Globus-Abzeichen“ vom DKV ausgezeichnet, eine Meisterleistung, die Respekt und Anerkennung verdient. Mayerhauser beglückwünscht Straub für die hervorragenden Leistungen. „Wir sind besonders stolz, dich in unseren Reihen haben zu dürfen. Du bist nicht nur eine fleißige Paddlerin, sondern auch ein bemerkenswerter Mensch“, so Mayerhauser. (hhe)

Themen folgen