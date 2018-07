vor 16 Min.

Für mehr Frauen in der Politik

Versammlung des Kreisverbands Donau-Ries und des Ortsverbands Nördlingen

Wenn die Wahlgesetzgebung geschlechtergerechte Vorgaben machen würde, so die Überzeugung der Kreisrätin und Vorsitzenden des Landesverbands Frauenlisten Bayern, Regina Thum-Ziegler, dann könnte relativ schnell die bestehende massive Unterrepräsentanz der weiblichen Bevölkerungshälfte in politischen Gremien deutlich verringert werden. Doch bis dahin sei es noch ein langer Weg.

Die angestrengte Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof sei Ende März leider abgelehnt worden. Nun hätten die Frauenlisten mit weiteren Einzelpersonen am 3. Mai Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Darüber informierte Thum-Ziegler die Mitglieder der Kreisverbands und des Nördlinger Ortsverbands der Frauenliste bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung.

Einen Rückblick über die Projekte und Veranstaltungen des vergangenen Jahres gaben die Ortsvorsitzende Birgit Ludwig und Schriftführerin Silvia Gollmer. So kam nochmals die gut besuchte Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl im September 2017 mit den Direktkandidaten zur Sprache. In der Stadtbibliothek präsentierten die Frauenlisten eine Posterausstellung begleitend zu einem Dialog-Vortrag zum Thema „Wie will ich leben, wenn ich alt bin“.

Zusammen mit der Nördlinger Stadträtin Sonja Kuban wurden in den monatlichen Treffen der Frauenliste weitere aktuelle Themen behandelt wie die Verkehrsplanung und Parksituation in der Kernstadt, diverse Bauvorhaben der Stadt, Sozialer Wohnungsbau, Pflegenotstand und Hallenbad.

Beschlossen wurde an diesem Abend, der Stadtbibliothek für das Projekt „Lerncafé“ eine Spende in Höhe von 200 Euro zu übergeben. So können spezielle Deutsch-Sprachkurs-Medien angeschafft werden, mit denen fremdsprachige Mitbürger, vor allem auch Flüchtlinge, die Möglichkeit erhalten, sich informell zu den Öffnungszeiten weiterzubilden und ihre Deutsch-Kenntnisse zu verbessern.

Der gesamte Vorstand des Nördlinger Ortsverbands wurde einstimmig bestätigt: Birgit Ludwig (Vorsitzende), Sonja Kuban (2. Vorsitzende), Silvia Gollmer (Schriftführerin), Maria Leunissen (Kassierin) sowie die Beisitzerinnen Sabine Handl und Heidi Hager. (dz)

