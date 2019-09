vor 49 Min.

Fugger-Express-Züge entgleist - Bahnverkehr eingeschränkt

Zwei Züge des Fugger-Express müssen repariert werden. Das wirkt sich auf den Bahnverkehr im Raum Augsburg/Donauwörth aus.

Bahnfahrer zwischen Donauwörth und Augsburg aufgepasst: Beim Fugger-Express gibt es derzeit Probleme. Dies wirkt sich auf den Zugverkehr aus. Grund ist laut einem Sprecher der Deutschen Bahn, dass derzeit weniger Züge zur Verfügung stehen. Nachdem vor einiger Zeit zwei Züge beim Rangieren entgleist sind, seien daran nun aufwendige Reparaturarbeiten notwendig.

Um die Auswirkungen für die Fahrgäste so weit wie möglich zu minimieren, setzen das Unternehmen zusätzliches Personal des Herstellers in den DB-Werkstätten ein. Darüber hinaus sind laut Bahn zwischen Dinkelscherben und Augsburg sowie Donauwörth und Augsburg alternative Fahrzeuge im Einsatz: „Im Berufsverkehr setzen wir zwischen Dinkelscherben, Augsburg und München zusätzlich einen Doppelstockzug statt der bisherigen Triebwagen ein.“ Aufgrund dieser Maßnahme fahren einige Züge wenige Minuten früher ab und es werden bei einzelnen Verbindungen zusätzliche Umstiege sowie Haltausfälle erforderlich. Wie lange die Einschränkungen dauern werden, konnte der Deutsche-Bahn-Sprecher am Freitagvormittag nicht sagen.

