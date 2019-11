vor 46 Min.

Fuhrpark auf Stromer umgestellt

Plus Bei Premium Personal fährt kein Angestellter mehr Verbrenner. Wie das funktioniert hat.

Von Barbara Wild

Frank Grossnick hat seine Entscheidung nicht bereut. Hätte er gewusst, wie viel Zeit und Aufwand es kostet, eine ganze Dienstwagenflotte vom Verbrenner auf elektrisch umzustellen - vielleicht wäre er nicht ganz so unerschrocken an die Sache herangegangen. Vor einem halben Jahr hat der geschäftsführende Gesellschafter des Zeitarbeitsunternehmens Premium Personal aus Donauwörth alle zehn Dienstwagen gegen E-Autos getauscht. Und nicht nur die Technik barg so manche Tücke.

Für den Schritt entschlossen hatte sich Grossnick bereits Anfang des Jahres. Nicht nur das sich verändernde öffentliche Meinungsbild zum Thema Elektromobilität, sondern auch der Blick auf die Kosten der bisherigen Fahrzeuge und für deren Unterhalt, machten ihm Mut, den Weg zu gehen. „Wir haben sehr viele Kundenfahrten und teilweise auch Fahrdienst unserer Mitarbeiter. Pro Auto kommt da am Tag schon mal 300 Kilometer zusammen“, verrät der Unternehmer. Und nicht zuletzt der Fahrspaß überzeugte Grossnick: „Ich hätte nicht gedacht, dass da so eine schnelle Power da ist“, sagt er. Mittlerweile fährt er auch selbst ein Elektroauto. Fahrer sind erst gegen Elektroautos Doch seine Fahrer bei Premium Personal fanden die Idee des Chefs erst einmal gar nicht so gut. Sie waren überzeugt, dass nur ein klassisches Fahrzeug ihnen ermöglicht alle nötigen Strecken zu den Außenstellen zu fahren und am Ende des Tages auch nach Hause zu kommen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nicht zuletzt war die Frage, wo und wie das Auto geladen werden kann, nicht so einfach zu beantworten. Da er drei verschiedene Marken geleast hat – BMW, Audi und Nissan – musste für jeden Typ eine entsprechende Lademöglichkeit installiert werden. Die Mitarbeiter wohnen privat meist zur Miete – auch das musste erst individuell gelöst werden. „Der eine hatte eine öffentliche Ladestation zufällig gegenüber seines Hauses, da haben wir einfach die entsprechende Nutzung mit einer Chipkarte beantragt“, verrät Grossnick. „Bei anderen mussten wir erst die eigene Steckdose anzapfen.“ Strom aus erneuerbaren Energien Auch bei den Geschäftsstelle in Donauwörth, Augsburg, Ulm und Burgau wurde nachgerüstet. Sechs Ladeboxen a 1500 Euro kamen dazu. Grossnick wählte LEW, weil es ihm wichtig war, dass auch der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt. „Sonst ist die ganze Aktion ja nicht glaubwürdig.“ Außerdem mussten die Garagen gesichert und gekennzeichnet werden. „Sonst denken die Leute, das ist eine offizielle Ladestation der LEW“, sagt der Unternehmer. Fazit: Zu den anfangs erwarteten Kosten kamen die der Ladesäulen noch dazu. Deshalb hofft Grossnick auch, dass der Staat seine öffentlich wirksam angekündigte Prämie pro Elektroauto demnächst überweist. „Die lassen sich schon ganz arg bitten und haben viele Vorgaben, was man alles wie einreichen muss“, berichtet er. Mit der Prämie würde er gerne die Kosten für die Ladestationen gegenfinanzieren. Jetzt aber, wo die Flotte steht, die schicken E-Autos mit dem Logo der Zeitarbeitsfirma durch die Region flitzen, sind der Chef und auch die Fahrer zufrieden. „Das ist schon ein echter Spaß, aber auch eine Umstellung.“ Allein an das das Bremsverhalten muss man sich gewöhnen. „Es ist schon ein tolles Fahrgefühl.“

