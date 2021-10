Denkwürdiges Spektakel: TSV Rain holt den ersten Heimsieg gegen Pipinsried

Plus Trotz einer 3:0-Führung nach neun Minuten und Überzahl muss Rain bis zum Schluss zittern. Die Zuschauer sehen zwei rote Karten, zwei Elfmeter und zahlreiche Chancen.

Mit dem Schlusspfiff war die Erleichterung sowohl den Rainer Spielern auf dem Rasen, als auch den Fans auf der Tribüne deutlich ins Gesicht geschrieben. Mit 4:3 (4:2) rangen die Hausherren den FC Pipinsried in einer spektakulären Partie nieder. Vor allem in der ersten halben Stunde gab es Höhepunkte nahezu im Minutentakt. Die Blumenstädter dürfen sich neben den wichtigen drei Punkten auch über den ersten Heimsieg der Saison freuen.