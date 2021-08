Fußball

22:15 Uhr

Regionalliga: TSV Rain verliert auch gegen Burghausen deutlich

Plus Der TSV Rain bleibt weiter sieglos. Stark ersatzgeschwächt hatte das Team bei der 0:4-Heimniederlage am Dienstagabend gegen Burghausen keine Chance.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain muss in der Regionalliga Bayern weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. Gegen Wacker Burghausen verloren die Tillystädter am Dienstagabend klar mit 0:4 (0:2). Die Hausherren traten in der Partie ohne zahlreiche Leistungsträger an und waren über die gesamte Partie chancenlos gegen klar dominierende Gäste. Am Ende hätte das Resultat sogar noch höher ausfallen können.

