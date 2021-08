Fußball

25.08.2021

Wemding nach Sieg über Riedlingen in der nächsten Runde des Toto-Pokals

Riedlingen musste am Mittwochabend eine 1:3-Heimniederlage gegen Wemding einstecken.

Plus Das Aufeinandertreffen der beiden Teams bleibt am Mittwochabend lange spannend. Die Gäste triumphieren am Ende auch dank Doppelpacker Morena.

Von Fabian Kapfer

Rund 100 Zuschauer wollten sich die Toto-Pokal-Partie am Mittwochabend zwischen der SpVgg Riedlingen (Kreisklasse Nord 2) und dem TSV Wemding ( Kreisliga Nord) nicht entgehen lassen. Am Ende mussten die Hausherren aus Riedlingen eine 1:3 (1:2)-Niederlage auf dem eigenen Platz einstecken. Das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams blieb lange offen und wurde erst in der Schlussphase entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

