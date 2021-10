Fußball in Donauwörth

Nötig oder überzogen? Ärger um Polizeieinsatz für Schiedsrichter in Donauwörth

Auf dem Sportgelände des TKSV Donauwörth rückte am Sonntag die Polizei an – über den Hintergrund gehen die Meinungen auseinander.

Plus Spieler des FC Marxheim rufen die Polizei, weil sie den Schiedsrichter von TKSV Donauwörth bedroht sehen. Die Darstellung des TKSV ist eine ganz andere.

Von Christof Paulus

Die Fouls, die Flüche, viele Beschimpfungen und Schiedsrichter-Entscheidungen, ob richtig oder falsch – eigentlich gilt unter Fußballern die eiserne Regel, dass all das kurz nach dem Schlusspfiff vergessen ist. Doch die Partie des TKSV Donauwörth und des FC Marxheim/Gansheim in der B-Klasse Nord 1 am Sonntag wird noch länger nachhallen: Bei Schiedsrichter, Spielern – und der Polizei.

