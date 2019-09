Fußballfan droht Schaffner mit dem Tod

Plus Ein 27-Jähriger aus Aalen bedroht den Schaffner mit dem Tod. Das hat für ihn Konsequenzen

„Das würdest Du nicht überleben. Du glaubst doch nicht, dass Du lebend aus dem Zug rauskommst.“ Nicht nur für solche Sprüche ist die Hooligan-Szene berüchtigt, wie der Richter am Amtsgericht Nördlingen, Gerhard Schamann, zum Schluss des Verfahrens gegen einen 27-jährigen aus Aalen bemerkte. Angeklagt war dieser wegen Nötigung, weil er dies wörtlich dem Zugführer auf dem Bahnsteig Donauwörth versprochen habe, wenn er nicht sofort weiterfahre.

Fans waren betrunken

Der Zugführer fühlte sich bedroht und erstattete bei einem „szenekundigen Beamten“, der sich als zivile Begleitung im Zug befand, Anzeige. Vorausgegangen war eine wohl mehr oder wilde und alkoholgeschwängerte Fahrt von Aalener Fußballfans von einem Auswärtsspiel aus Unterhaching. Der Zugführer schilderte auch als Zeuge, dass dieser Vorfall nicht der einzige auf der Fahrt war, denn über das interne Netzwerk der Bahn hatte er schon vorab erfahren, dass der Zug sowohl in Augsburg als auch wohl in Mertingen wegen heftiger Ausfälle der Fans längere Wartezeiten gehabt hatte. In Donauwörth werden üblicherweise die Zugteile getrennt und bei der sich daraus ergebenden Wartezeit entstand die für ihn, laut Zugführer, bedrohliche Situation.

Auf die Frage an den Angeklagten, ob dieser die Drohung ausgesprochen habe, gab er das zwar zu, behauptete aber, den Zugführer nicht persönlich gemeint zu haben. Er habe ihn lediglich warnen wollen, weil die Stimmung der wartenden Fans mittlerweile bedrohlich gewesen sei.

Angeklagter kein unbeschriebenes Blatt

Zwar wurde bei der Beweisaufnahme festgestellt, dass der Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt ist– er hat zwei Eintragungen im Zentralregister wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung – der Zugführer gab aber nach einigen Nachfragen von Verteidigung und Gericht zu Protokoll, dass er sich zwar bedroht gefühlt habe, der Angeklagte aber, im Gegensatz zu vielen anderen Fans auf dem Bahnsteig nicht direkt aggressiv gewirkt habe. Auch wurde im Verlaufe des Verfahrens bekannt, dass gegen den Angeklagten ein weiteres Verfahren – eine Tat vom gleichen Tag ein paar Stunden vorher – in München läuft, gegen das er ebenfalls Einspruch erhoben hatte. Dort hatte er einen Bundespolizisten, während eines Handgemenges mit dem Tod gedroht.

Angesichts dessen, dass die Tat in München, für die am folgenden Tag eine Hauptverhandlung angesetzt war, schwerer wiegt, als die Geschehnisse in Donauwörth, einigten sich Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht auf einen „Deal“: Wenn der Angeklagte den Einspruch gegen den Strafbefehl in München zurückzöge, würde das Donauwörther Verfahren eingestellt. Grund: Da sich die Staatskasse die Hauptverhandlung in München dadurch spare, ist es nach Ansicht der Gerichts eine vernünftige Lösung und mit der Höhe des Strafbefehls (80 Tagessätze, zu je 40 Euro) dem Gesetz Genüge getan.

Schließlich wurde der Fußballfan mit einer deutlichen Warnung vom Richter entlassen: „Das ist ihre letzte Chance, sie wären hier schon verurteilt worden, aber das nächste Mal erwartet Sie eine Freiheitsstrafe.“

