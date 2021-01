vor 53 Min.

Fußballfan in Donauwörth stiehlt FC-Bayern-Lollys

Ein Mann wird bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Erklärung des Täters ist kurios.

Ein 38-Jähriger hat versucht, in einem Geschäft in der „Donaumeile“ in Donauwörth zwei FC-Bayern-München-Lollys zu stehlen. Der laut Polizei amtsbekannte Mann steckte die Lutscher im Wert von zwei Euro am Donnerstag um 18.30 Uhr völlig offensicht ein. Das Verkaufspersonal stellte ihn.

Gegenüber der Polizei lieferte der Ladendieb eine einigermaßen kuriose Erklärung ab, denn er verwies auf die Bundesligapartie des FC Bayern in Augsburg, die zwei Stunden später begann. Glück habe die Aktion allerdings nur dem Lieblingsverein des 38-Jährigen gebracht, merken die Gesetzeshüter an. Der FCB gewann, der Dieb erhielt eine Strafanzeige. (dz)

