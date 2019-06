vor 25 Min.

Fußballtor stürzt auf Buben

Auf diesem Bolzplatz in Wörnitzstein ist ein Fußballtor auf einen Buben gefallen. Er erlitt Verletzungen am Kopf.

Sechsjähriger wird bei Unfall in Wörnitzstein im Gesicht verletzt.

Bei einem Unfall auf einem Bolzplatz in Wörnitzstein hat sich ein Kind verletzt. Auf den Sechsjährigen stürzte eines der Tore.

Der Bub hielt sich der Polizei zufolge am Freitagabend auf der Wiese auf, die sich neben dem Spielplatz befindet. Während des Kicks hielt sich das Kind an der Latte eines Tors fest, wodurch dieses kippte. Der Sechsjährige ließ zwar los, jedoch fiel das Tor, das aus Metallstangen besteht, auf ihn. Die Querstange traf den Buben mitten im Gesicht, so die Polizei. Die Folge: Das Opfer verlor die gesamte obere Zahnreihe.

Notarzt und Rotes Kreuz im Einsatz

An der Unfallstelle waren Notarzt und Rotes Kreuz im Einsatz. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Klinikum nach Augsburg. Dort sollte untersucht werden, ob möglicherweise schwerere Gesichtsverletzungen vorliegen.

Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt nun in dem Fall. Zum einen geht es um die genaue Unglücksursache, zum anderen um den Sicherungszustand und die Beschaffenheit der Tore auf dem Bolzplatz. (dz)

