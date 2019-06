00:32 Uhr

G’sellen und Halunken

Mitwirkende werden belohnt

Ohne den außerordentlichen Einsatz von Vereinen, Betrieben oder des städtischen Bauhofs wäre das Fest „Löwen, Gunst und Gulden“ nicht möglich gewesen. Belohnt wurden alle Teilnehmer durch das gute Wetter und Tausende Besucher.

Manche Gruppen hatten sogar größere Lager organisiert, so etwa der Heimatverein Mündling mit seinem Handwerkerhof, die „Wolfshöhle Goasi“, die „Genussvollen Halunken Amerbach“ oder die „Schlosshofherren“ – bestehend aus Wemdosia, Juze und Feuerwehr. Die Kolpingsfamilie begrüßte zahlreiche Gäste in ihrem „G´sellenhaus“ in der Wallfahrtsstraße.

Handwerker wie Besenbinder oder Steinmetze zeigten sich in den Gassen, für die kleinen Gäste gab es Puppenspieler, Kasperletheater oder die Märchenstunde. Flegeldrescher präsentierten ihr Können und abends zogen die Nachtwächter durch die Stadt.

Wer etwas Abstand vom Festtrubel wollte, konnte am Wochenende auch den ruhig gelegenen Pfarrhofgarten besuchen. Dort hatte der Verein für ambulante Krankenpflege einen Heilkräutergarten vorbereitet. Zum Angebot gehörten Wasserkuren, ein Barfuß-Begehungspfad, Fachvorträge und informative Schautafeln rund und um die Wirkung von Kräutern und Heilpflanzen.

Nach Tagen gemeinschaftlichen Feierns ging das historische Stadtfest am Sonntagabend mit einem Zapfenstreich der Jugend- und Stadtkapelle zu Ende. (unf)

Themen Folgen