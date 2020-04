vor 20 Min.

Gärung soll in Behältern erfolgen

Erweiterung in Mertingen ist geplant, um flüssigen Volldünger zu produzieren. Warum auch die Menschen in der Nachbargemeinde Bäumenheim davon profitieren könnten

Von Helmut Bissinger

Das Bio Energie Centrum (Benc) an der Königsmühle in Mertingen plant innerhalb der bestehenden Grenzen eine Erweiterung. Paul Schweihofer betreibt die Anlage seit mehr als 20 Jahren. Der Landwirt hat stets neue Entwicklungen berücksichtigt. Nun sollen zwei neue sogenannte Fermenter, also Biogasspeicher, gebaut werden, um die Lagerkapazitäten zu erhöhen. Das hat gleich mehrere Konsequenzen.

Schweihofer betreibt eine Biogasanlage, die im Landkreis einzigartig ist. Er verwandelt mit 20 Mitarbeitern Mist, Gras, Joghurt und Kartoffelschalen sowie andere Stoffe als Abfälle in Ökostrom und Wärme. Benc sorgt damit für Strom und Wärme. Mais, wie bei den meisten anderen Biogasanlagen, kommt bei Schweihofer nicht zum Einsatz.

Die zwei neuen Gärbehälter sollen, wie Schweihofer dem Gemeinderat erläuterte, ein weiterer Meilenstein sein. Damit will er die Voraussetzungen schaffen, flüssigen biologischen Volldünger zu produzieren.

Der Betreiber und die Planer erläuterten, dass für eine erfolgreiche Vergärung der Fermenter nicht nur gas- und wasserdicht sowie lichtundurchlässig sein muss. Er benötige auch ein effektives Rührwerk, eine optimale Wärmedämmung und eine Heizung.

Von der Anlage fließt derzeit rund um die Uhr Ökostrom ins allgemeine Stromnetz. Damit werden von Benc rein rechnerisch rund 3200 Haushalte mit Strom versorgt. Nun sollen die Abläufe in zwei Produktionslinien optimiert werden. Die Abbauprozesse der organischen Substanz kommen nun unter Dach. Jeder Fermenter soll ein Gärvolumen von 3000 Kubikmeter bekommen.

Die Saatkrähen von der Kolonie im benachbarten Bäumenheim werden also wesentlich weniger Nahrung in der Anlage vorfinden und eine Ernährungsquelle verlieren, was in Bäumenheim sicher dankbar registriert werde, wie es im Mertinger Gemeinderat hieß.

Der Grüngutsammelplatz von Mertingen, ebenfalls auf der Anlage untergebracht, könnte, so Paul Schweihofer, „zum Problem werden“. Er sei in Gefahr. Es würden sich aber andere Möglichkeiten finden, meinte der Betreiber. Er sei bereits mit der Kommune im Gespräch.

Bürgermeister Albert Lohner erklärte, dass der Grüngutanlieferungsplatz bestehen bleiben könnte, möglicherweise lediglich der Bereich abgegrenzt werden müsste. Lohner: „Im Moment ist das aber kein Thema“.

Der Gemeinderat votierte einmütig für eine entsprechende Änderung des Bebauungsplanes und stimmte dem Vorhaben des Landwirts zu.

