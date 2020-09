vor 38 Min.

Gartenarbeit mit Benzin in Donauwörth löst Einsatz aus

EIne Frau in Donauwörth wollte ihre Gartenarbeit mithilfe von Benzin erledigen. Das Ergebnis: ein Einsatz der Feuerwehr.

Am Samstag, um 12.35 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle eine Mitteilung ein, dass auf einem Grundstück im Donauwörther Schützenring ein Benzinkanister brannte. Eine 42-Jährige wollte nach Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth auf ihrem dortigen Gartengrundstück Äste auf ihrem Grill anzünden. Um dem bereits brennenden Feuer nachzuhelfen, schüttete sie dazu Benzin in die Flammen. Dabei entstand eine hohe Stichflamme, die den Benzinkanister ebenfalls in Brand setzte. Diesen warf die Frau daraufhin in eine nebenstehende Wassertonne.

Die Feuerwehr Donauwörth war rasch vor Ort

Der Brand wurde rasch durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Donauwörth abgelöscht. Durch das Feuer wurden Teile der Regenrinne des Gartenhäuschens und die Wassertonne beschädigt. Da sich im Wasser der Wassertonne noch Benzin befand, wurde diese von der Feuerwehr mitgenommen und fachgerecht entsorgt. Aufgrund leichter Schmerzen im Brustbereich, wurde die Frau vorsorglich vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen