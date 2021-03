00:31 Uhr

Gartenarbeit unterstützt die Gesundheit

Warum sich auch diese Art der Bewegung positiv auf Körper und Geist auswirkt

Gartenarbeit ist gut für Körper und Geist. Umgraben, säen, pflanzen und ernten – all das kann durchaus mit sanften Ausdauersportarten mithalten. Und Gartenarbeit bietet Raum für Erholung. Die Bewegung an frischer Luft wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus und stärkt auch die Abwehrkräfte. Wer sich als Gärtner betätigt, wird beweglicher, kräftigt die Muskeln und stabilisiert dadurch auch die Gelenke. „Und letztendlich ergeben sich auch positive Effekte für die Psyche, denn Gärtnern setzt Glückshormone frei und baut Stress ab“, so Michael Meyer, Direktor der AOK-Donau-Ries, in einer Pressemitteilung.

Wenn im Frühjahr die Gartensaison beginnt, sollte man, wie bei anderen sportlichen Aktivitäten auch, langsam starten, besonders wenn die letzten Aktivitäten bereits länger zurückliegen. „Ein paar Aufwärm- und Dehnungsübungen können durchaus sinnvoll sein, um den Körper vorab in Schwung zu bringen“, so der AOK-Direktor. Wichtig sei es auch, dass man nicht dauernd gebückt oder auf den Knien arbeitet. Gartenfreunde sollten immer möglichst viel aus den Beinen und nicht aus dem Rücken heraus arbeiten.

Damit man beim Gärtnern gesund bleibt, sei es unter anderem gut, wenn die Kleidung atmungsaktiv ist. Denn in verschwitzter Kleidung könne es bei Luftzug leicht zu Muskelverspannungen kommen. Außerdem seien Handschuhe sinnvoll, um sich vor Verletzungen, beispielsweise durch Dornen, zu schützen.

Für viele Arbeiten im Garten gebe es auch Hilfsmittel, die den Rücken schonen. Dazu gehören höhenverstellbare Stiele für Spaten, Besen und Rechen. Fürs Schneiden der Rasenkanten gibt es Scheren am Stiel. Für kniende Arbeiten ist auch dann ein Kniekissen sinnvoll, wenn man noch keine Gelenkbeschwerden hat. Wasserkannen und Säcke sollten nicht über weite Strecken getragen werden. Wer dennoch damit eine größere Entfernung zurücklegen muss, sollte lieber Rollbretter oder eine Schubkarre einsetzen. (pm)

