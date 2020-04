vor 16 Min.

Gartenbank statt Chefsessel: Stadt verabschiedet Kilian

Bei allem Wehmut auch Grund zum Lachen hatte der Harburger Bürgermeister Wolfgang Kilian in einer ungewöhnlichen Sitzung des Stadtrats in der Aula der Schule.

Plus Abschiedsstimmung in Harburg: Wolfgang Kilian und zehn weitere Ratsmitglieder hören auf. Stadtratssitzung bietet ein Gedicht, ein Bier und ein Trompeten-Solo.

Von Wolfgang Widemann

Wenn im Stadtrat in Harburg ein Abschied ansteht, dann können Sitzungen dort einen Verlauf abseits des üblichen Protokolls nehmen. Gedichte, Wortspiele an einer Pinnwand und ein Trompetensolo - das erlebten einige wenige Zuschauer in der Aula der örtlichen Schule. Dorthin wich das Gremium in seiner letzten Sitzung der auslaufenden Legislaturperiode wegen Vorgaben aus, die wegen der Coronavirus-Gefahr einzuhalten sind.

Bürgermeister Wolfgang Kilian verabschiedete gleich zehn Ratsmitglieder, die vom 1. Mai an nicht mehr dabei sind. Zudem hielt Kilian, dessen Amtszeit endet, seine letzte Rede als Bürgermeister und zog Bilanz. Die Stadträte wiederum würdigten den Rathauschef und hatten sich einige Überraschungen einfallen lassen. Wolfgang Kilian dankt für das kollegiale Miteinander Natürlich gab es – wie bei einem solchen Anlass üblich und angemessen – salbungsvolle Worte. Kilian fasste zusammen: „Wir haben gute Arbeit geleistet.“ Dies merke er abseits aller „Gefühlsduselei“ an. Der 59-Jährige dankte für das kollegiale Miteinander: „Wir haben die Würde unseres hohen Hauses immer gewahrt.“ Gemeinsam habe man in der Vergangenheit etwas bewegt. Auch in der ablaufenden Periode. Vieles sei in einer Flächenkommune wie Harburg „nicht so einfach“. Aber: „Wir haben immer versucht, den Ausgleich herzustellen.“ Der Rathauschef stellte selbstkritisch fest, „mancher Straßenzustand würde einen Neubau erfordern“. Dies sei nicht geschehen, vor allem aus dem Grund, dass sich die Kommune dies nicht leisten habe können. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Kilian, der von 1990 bis 2002 zunächst Stadtrat war und dann zum Bürgermeister gewählt wurde, mahnte auch: „Wenn man vieles zerredet, versteht der Bürger die Diskussionen irgendwann nicht mehr.“ Insgesamt, so überschlug Kilian, habe er etwa 1000 Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse erlebt. „Bodenständig“ und „kompromissbereit“ Aus den Reihen des Stadtrats gab es ein regelrechtes Abschiedsprogramm für den Bürgermeister. CSU-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Trüdinger begann erst gar nicht damit, die Leistungen Kilians aufzuzählen: „Das sprengt den Rahmen.“ Sie heftete auf eine Pinnwand Zettel, auf denen Attribute notiert waren, „die Wolfgang Kilian ausmachen“. Der sei unter anderem „bodenständig“, „unkompliziert“ und „kompromissbereit“. SPD-Sprecherin Claudia Müller überreichte ein Geschenk der Fraktionen und Matthias Schröppel (PWG-BG-FW) dankte für die „aufrichtige Zusammenarbeit“. Zweiter Bürgermeister Jürgen Deg würdigte den scheidenden Rathauschef. Bild: Wolfgang Widemann Zweiter Bürgermeister Jürgen Deg ( SPD), seit Jugendtagen ein enger Freund von CSU-Mann Kilian und – mit einer Unterbrechung von sechs Jahren – ebenfalls seit 1990 Mitglied des Stadtrats, beschäftigte sich in gereimter Form in Mundart mit dem Amt des Rathauschefs und dem damit verbundenen Problem, es nicht zu schaffen, allen recht zu machen. Ebenso zeigte Deg in launigen Worten den Werdegang Kilians auf. Dabei durfte dieser auf einer Gartenbank neben einem gefüllten Weizenglas sitzen. Der scheidende Bürgermeister ist sichtlich gerührt Als dann auch noch Martin Jörg vom „Balkon“ der Aula aus mit der Trompete das Lied „Gott segne dich“ anstimmte, war Kilian sichtlich gerührt. Für weitere Feierlichkeiten war an diesem Abend wegen des geltenden Kontaktverbots in Corona-Zeiten keine Gelegenheit. Trompeter Martin Jörg spielte ein Abschiendsständchen. Bild: Wolfgang Widemann Folgende Stadträte verabschiedeten sich ebenfalls: Jürgen Deg : 24 Jahre Stadtrat, davon sechs Jahre Zweiter Bürgermeister und sechs Jahre Dritter Bürgermeister, 18 Jahre Jugendreferent. Elisabeth Trüdinger: 18 Jahre Stadträtin, davon zwölf Jahre Tourismus-Referentin, sechs Jahre Referentin für Soziales, Familie und Senioren, CSU-Fraktionsvorsitzende.

Klaus Schorradt: 18 Jahre Stadtrat, davon zwölf Jahre Sportreferent, sechs Jahre Referent für Straßen, Wege, Gewässer und Liegenschaften.

Bernd Horst : 18 Jahre Stadtrat, davon sechs Jahre Dritter Bürgermeister, sechs Jahre Umweltreferent.

: 18 Jahre Stadtrat, davon sechs Jahre Dritter Bürgermeister, sechs Jahre Umweltreferent. Armin Huber : zwölf Jahre Stadtrat, davon zwölf Jahre Feuerwehr-Referent, zwölf Jahre Wegereferat .

: zwölf Jahre Stadtrat, davon zwölf Jahre Feuerwehr-Referent, zwölf Jahre . Wolfgang Fackler : zwölf Jahre Stadtrat, davon zwölf Jahre Wegereferat .

: zwölf Jahre Stadtrat, davon zwölf Jahre . Axel Wiedenmann : zwölf Jahre Stadtrat, davon zwölf Jahre Referent für Landwirtschaft, zwölf Jahre Wegereferat .

: zwölf Jahre Stadtrat, davon zwölf Jahre Referent für Landwirtschaft, zwölf Jahre . Franz Fischer : neun Jahre Stadtrat, davon drei Jahre Referent für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe.

: neun Jahre Stadtrat, davon drei Jahre Referent für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Volker Falch : sechs Jahre Stadtrat, davon sechs Jahre Sportreferent.

: sechs Jahre Stadtrat, davon sechs Jahre Sportreferent. Matthias Röthinger: sechs Jahre Stadtrat, davon sechs Jahre Wegereferat . Lesen Sie auch: Der Weg von Christoph Schmidt ins Harburger Rathaus

